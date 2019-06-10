市場近期高度看跌 油價進入熊市後形勢仍舊艱難

由於擔心經濟衰退加劇，原油市場已經進入熊市，供需形勢目前看來更為負面。

美國能源資訊局 (EIA) 5 日公布報告，截至 5 月 31 日當週，美國原油庫存大增 677.1 萬桶至 4.833 億桶，升至 2017 年 8 月以來新高，為市場基本面帶來重大利空。渣打銀行描述，「石油來到雷曼兄弟時刻」。

近 4 週走勢低迷

渣打銀行設計了自己的牛熊指數，指數由 - 100 到 + 100，衡量市場在一週內的走勢。本週指數為 - 96.7，僅比兩週前的 - 100 稍好。渣打銀行說，過去 4 週這一指數的平均值為 - 79.4，遠低於 5 年的平均值。

渣打銀行說，自 2008 年以來，從未出現如此低的 4 週平均值，石油市場的基本面，正朝一個非常看跌的方向發展。不過渣打也強調，基於美國經濟並未失控，當前的走低仍可能只是短期的波動。

如今的利多消息在於，沙烏地阿拉伯能源部長認為，石油輸出國組織 (OPEC) 及盟國將同意延長減產協議，也造成亞洲週一時段油價的上漲。上午布蘭特原油及西德州原油的價格，較上週五收盤價高出 0.5-0.6%。

Vanguard Markets 執行合夥人 Stephen Innes 表示，強勁的股市也支撐了石油期貨，隨著美墨僵局化解，G20 財長會議上沒有有害的衝擊，為油價帶來利多。

全球情況仍令人擔憂

但分析師表示，全球經濟健康情況仍令人擔憂，美中陷入貿易戰，不利油價的後市。

巴克萊銀行週一報告中，下調了美國、中國、印度和巴西的 GDP 增長前景，同時這些國家占全球石油需求的 4 分之 3 以上，意味著需求每天可能會減少 30 萬桶。

中國海關週一數據顯示，中國原油進口下滑至 4023 萬噸，低於 4 月份的 4373 萬噸的高水位，部分原因在於美國對伊朗的出口限制更為嚴厲，但也顯示了需求放緩。