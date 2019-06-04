憂美中貿易戰威脅全球經濟 油價跌破61美元

美中貿易戰愈演愈烈，威脅全球經濟成長，恐影響原油需求；今 (4) 日國際油價走跌，布蘭特與西德州中級原油期貨，雙雙挫逾 1%，布蘭特原油跌破 61 美元。

台北時間週二晚間 6 點 02 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.22%，至每桶 60.53 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.03%，至每桶 52.70 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

新加坡船運經紀商 Eastport 表示，貿易戰持續延燒，引發投資人對全球經濟成長趨緩，以及石油需求疲軟的擔憂。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 也在報告中指出，經濟活動趨緩，「可能會對強勁的週期性 (石油) 需求成長，造成破壞。」

美國政府日前發表聲明，指中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

美國財政部和美國貿易代表辦公室重申，中方對貿易協議內容「出爾反爾」，美方所堅持的，是詳細、可行的承諾，絕對不會對中國主權構成威脅。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 日前透露，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國已達成共識，下半年會繼續努力維持油市穩定；其言論對油價提供了些許支撐，跌勢略有減緩。