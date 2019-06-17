顏炳立：美中貿易戰打熱台灣房市？

撰文：顏炳立

美中貿易戰促使台商回流，為台灣房市帶來希望。不動產市場枕戈待旦，以迎接回台資金潮，但要評估台商會青睞何種產品，我會看量、看價、看熱度。因回流台商主要需求是設廠，使工業土地成投資首選，2016 年～2018 年土地交易量的增溫，讓次級城市工業土地已出現 30%～70% 的漲幅，目前基期低的工業土地成交量仍持續加溫中！

受台商青睞的第 2 種產品是商辦，由於過去的辦公產品，多被改造為住宅及飯店賣掉了，目前市場上商辦土地極度缺貨，如今台商有使用需求，大台北地區尤其強烈，使現有辦公室租金上漲 30%～50%，並帶動房價也有相同漲幅。至於豪宅市場，因供給大於需求，呈現成交量少、價穩，不見追漲，回台台商很理智地看待房市，並沒有飢餓追價的力道。

目前看來，工業土地的交易量仍持續增溫，到今年底仍有創新高的可能，而店面市場因受電商興起及租金上揚，致使消費行為改變，造成空店潮現象。當消費習慣改變，市場也就會改變！從網購的盛行、實體店面的萎縮，尤其是最近台北市東區出現空店潮的新聞，把店面市場夢幻的高收益、高價格打入凡間；店面價不跌、不會有空置的神話破滅，店面投資市場繁華已盡，成了一場遊戲一場夢！

當全球最強勢的美元在台的 1 年期定存利率可高達 2%～3% 時，等於宣告台灣店面投資市場掛了！由於新台幣 1 年期定存利率不過 1.04%，資金的傳統去處在房市，但台灣房市不漲，店面的投資報酬率從原本撐在 1.9%～2.3% 的水準，逐漸又再往下滑。相較之下，美元大幅跌價的風險低，因此在國內就出現搶買美元的資金挪移潮。

現在，若想要投資店面，將面臨市場的低收益率，租客降租、撤店，以及價格大幅下修的風險。而商圈發展自然形成的新陳代謝、淘汰與更新，讓店面擁有者，在活過風光的收租歲月後，處於空置常態的現況，面臨進退維谷的考驗。先知先覺者忍痛殺出，享受不被套牢的輕鬆，後知後覺者則眷戀著過往美麗的收益與價格增漲，對市場緩慢的下跌冷卻無感，勢必將付出代價。(本文作者現為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)

來源：《Smart 智富》 250 期

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