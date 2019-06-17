制定行動計畫　加速成功圓夢

整理：編輯部

設立目標，可以讓人有清楚的方向感，並且有動力前進。當向目標更邁進一步時，人們通會感覺更快樂、更有活力、更有成就感、更有自信；若是沒有目標、漫無目的，結果是你哪裡都到不了。

世界頂尖的管理顧問、培訓師和演說家博恩．崔西（Brian Tracy），在最新出版中譯書《Goals! 沒有目標，你哪裡都到不了！》中，歸納了一套簡單且效果顯著的目標達成系統，不但讓自己從赤貧變富有，更有超過百萬人用來實現超凡的成就。

崔西指出，設定目標與制定完成計畫的能力，是「成功的主要技能」，沒有任何其他的技能，更能協助你發揮潛力，以達成你可以完成的成就。

計畫的目的是讓你將重要而明確的目的，轉變成一個計畫妥善、有特定步驟的「多工專案」，有一個開端、中間與結尾，也有清晰的期限與子期限。幸運的是，這是你可以學習並透過練習而專精的能力，這個技能會讓你在公司與組織內，成為最有效率與最有影響力的人，而且練習次數愈多，就會做得愈好。

但要如何制定達成目標的計畫，崔西在新書的第 16 章中，建議可用以下方法：

1. 根據你的價值觀，你現在對理想最後結果或目標，已有清晰的願景。你知道你想要什麼，而且知道你渴望的理由。

2. 寫下目標，並以優先順序組織，並選出主要明確目的。

3. 你已經設計評量方式與標準來追蹤進度。你已設定期限與子期限，並以此瞄準目標。

4. 你已經找到你與目標之間的關鍵障礙、困難與限制，並且以優先順序組織好了。

5. 你已經找出完成目標需要的知識和技能。

6. 你已經以優先順序組織這些能力的次序，並制定計畫，以學習完成目標該學的事。

7. 你已經找出你在公司內外需要哪些個人、團體與組織的幫助與合作。你已經決定要採取哪些特定步驟來贏得這些人的支持與協助，以達成目標。

所有成功的人都是從寫下計畫開始，人類偉大的成就，從建築金字塔到現代偉大的工程運作，事前與執行時都有詳細的計畫。在開始之前，從頭到尾都經過細心設計與思考。

事實上，每花一分鐘規畫，就能節省執行過程 10 分鐘；開始之前，你花在規畫與思考的每一分鐘，都會在達到想要結果的過程中，幫你節省金錢、時間與精力。這就是為什麼俗話說：「缺乏計畫，就是在規畫失敗。」

失敗的頭號原因就是沒有規畫，那些太忙以至於沒有時間事先規畫的人，必須要有心理準備，一定會發生不必要的錯誤，以及時間、金錢與精力上的巨大損失。

因而在投入資源與人力之前，崔西提醒，要先做好 5 個準備：不可或缺的紀律、列出所有任務與活動、排出執行計畫項目的優先順序、找出並聚焦在完成關鍵性的特定目標、預期一開始可能會失敗而要再堅持下去，以及專注於解決方法上。

當你開始努力要完成一個新的目標時，似乎就會立刻遇到挫折、障礙、困難與短暫的失敗，這是可預期的，也是正常而自然的。開始新的事情，要讓它成功，必須付出極大的努力，這是你在達成自己設定的目標時，必須付出的代價。

來源：《Smart 智富》 250 期

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