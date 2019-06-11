美股盤後 — 美對墨加稅無限期暫停 道瓊連六漲

上週五 (7 日) 美國總統川普宣布對墨加稅無限期暫停，加上市場預期聯準會即將降息，週一 (10 日) 美股延續上週漲勢，汽車類股走高，亞馬遜領軍科技股成為最大贏家，道瓊指數連續六個交易日走高。

週一 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 78.74 點，或 0.30%，收 26062.68 點。

那斯達克指數上漲 81.07 點，或 1.05%，收 7823.17 點。

標普 500 指數上漲 13.39 點，或 0.47%，收 2886.73 點。

費城半導體指數上漲 35.08 點，或 2.54%，收 1413.89 點。

標普 11 個主要板塊以資訊科技板塊領漲，3 個板塊走低，包括公用事業、能源與必需消費品板塊。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 以亞馬遜領軍上揚，亞馬遜 (AMZN-US) 樂漲 3.14%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.28%；臉書 (FB-US) 上揚 0.85%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.35%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.46%。

美國消費者金融服務公司 Synchrony Financial 與亞馬遜聯手推出信貸計畫，為那些可能信用不足的人提供信用卡服務。

半導體類股買氣出籠，美光 (MU-US) 上揚 2.79%；高通 (QCOM-US) 上揚 2.69%；AMD (AMD-US) 上漲 2.53%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 2.01%；英特爾 (INTC-US) 上揚 (1.67%)；德州儀器 (TXN-US) 上漲 1.31%。

由於微軟公司宣布其新一代 Xbox 遊戲機將使用 AMD 晶片，激勵 AMD 週一股價上揚 2.53%，一度觸及 13 年高點，收於每股 33.23 美元，今年迄今其股價已飆升逾 80%。

金融股方面。花旗 (C-US) 上揚 2.18%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.38%；高盛 (GS-US) 上揚 2.27%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 2.04%。

台股 ADR 僅中華電信下跌。中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.41%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 2.09%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.49%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.64%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.35%。

企業消息

微軟 (MSFT-US) 週一延續上週漲勢，其股價上揚近 1% 至每股 132.60 美元，市值穩固破兆美元。今年 4 月 25 日，微軟市值首度進入兆美元俱樂部，成為繼蘋果、亞馬遜後第三個達此門檻的美企。

上週四 (6 日) 公布的第一季財報優於預期後，超越肉類 (BYND-US) 股價繼續飆升，周一較其 IPO 價格 (每股 25 美元) 上漲約 570%，來到每股 168.10 美元，超越瑞士信貸、摩根大通、美銀美林等所有華爾街分析師的預期價格。

華爾街分析

上週五 (7 日) 美國公布 5 月新增非農就業數據暴冷，僅達 7.5 萬人，市場驚呼聯準會 (Fed) 降息循環可能已經近了。週五 (7 日) 非農公布之後，目前 CME 聯邦基金利率期貨價格亦暗示，Fed 在 7 月降息的機率近 80%。

市場預期，Fed 在 7 月降息的機率近 80%。(圖片：fedwatch)

上週五美國總統川普宣布對墨加稅無限期暫停，但美中貿易戰問題仍未解。

2019 G20 峰會即將到來，美國總統川普週一 (10 日) 向中國施壓，他表示，若中國國家主席習近平不參加月底的二十國集團 (G20) 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。

川普亦表示，他相信，中國將與美國達成貿易協議，「因為他們 (中國) 不得不這麼做」。

摩根大通董事總經理 Adam Crisafulli 週一在一份報告中表示，避免墨西哥關稅是積極的，但這並非完全出乎意料，並且絕不會抹去川普貿易政策所帶來的巨大風險。

Kingsview Asset Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示，無論如何，美國都沒有對墨西哥徵收關稅，但他補充說，美中貿易戰仍在醞釀之中，投資者可能過於樂觀，認為聯準會將降息來救援他們，但願聯準會下週不要袖手旁觀，什麼也不做。

摩根大通 (小摩) 全球市場策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 週一 (10 日) 稱，如果降息是因為經濟成長放緩，那麽對股市整體環境就不太好，特別是週期性行業，即便防禦性類股和債市等在這樣的環境中表現相對較好。

摩根士丹利 (大摩) 分析師 Michael Wilson 則表示，由於經濟已面臨一些「極為現實的宏觀風險」，包括就業數據疲弱、通膨率低迷，以及貿易緊張局勢升級，聯準會降息並不會阻止疲軟的經濟。