人民幣貶值「沒底線」 川普：美國需要…對抗中國

中國人行 (PBoC) 行長易綱週一 (10 日) 釋出人民幣匯率「沒底線」的訊號，自稱關稅人的美國總統川普對此喊話：美國需要一個「公平的競爭環境」來對抗中國疲弱的貨幣，因為這將抵銷美對中加徵關稅的影響。

中國人行 (PBoC) 行長易綱週一 (10 日) 接受外媒專訪時表示，「沒有數字比有數字還重要」，暗示人民幣匯率兌美元可能貶破 7 的預期。受到易綱的言論影響，人民幣兌美元週一 (10 日) 一度觸及 6.9358，報 6.9310。

(圖片：investing)

隨著人民幣匯率跌至今年低點，美國總統川普週一受訪時抨擊中國，他表示中國國家主席習近平直接影響貨幣政策是一種不公平的優勢。

川普表示：「我們應該有權擁有一個公平的競爭環境，因為美聯準會 (此前降息) 對我們非常非常具有破壞性。」

美國上月並未將中國列入匯率操縱國，但川普認為，中國透過人民幣貶值手段將抵消其關稅影響。

川普表示：「別忘了，中國的聯準會主席是習主席，他想幹什麼就幹什麼，讓人民幣貶值、放鬆貨幣政策，或可以說，他們向中國注入了大量資金，在一定程度上使關稅無效，但不是完全無效。」

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「我認為中國似乎接受了較弱的人民幣匯率，但他們並未對此受到影響。」

美國財政部台北時間週三 (29 日) 發布延宕已久的最新「半年外匯政策報告」，美方將主要貿易夥伴名單擴大至 21 個，在匯率問題上密切關注 9 個國家，中國再度入列觀察名單。