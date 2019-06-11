美股盤中─美墨達成共識 避免了關稅 道瓊上漲逾200點

美國股市週一中場上漲，擴大上週的大幅漲幅，道瓊上漲逾 200 點。美國與墨西哥達成協議，減緩了貿易擔憂，為股市利多。

台北時間 23:50

道瓊工業平均指數上漲 211.13 點或 0.81% 至 26195.07。

Nasdaq 指數上漲 146.21 點或 1.89% 至 7888.31。

S&P 500 指數上漲 29.80 點或 1.04% 至 2903.14。

川普總統週日宣布，對自墨西哥進口的商品加徵關稅的提案將無限期擱置。川普在發布的推文中說，他有充份信心，墨西哥將會阻止移民。

通用與福特股價均上漲逾 1%。該二公司在墨西哥均有生產線。

分析師說，墨西哥關稅得以避免，對股市屬利多。但這並非不可預期，也未清除川普貿易政策的巨大風險。

投資人正密切注意中美貿易戰的發展。川普週一告訴 CNBC 說，他相信中國將會與美國達成協定，因為他們必須達成協定。

「目前，企業離開中國，前往其他國家，因為他們不希望支付關稅，這使中國受到重創。」川普說。

本月稍後，川普與習近平將在 G20 高峰會上會晤。川普週一說，若習近平廻避這次會面，更多的中國商品關稅將立即生效。川普曾威脅，若無法很快達成協定，將對額外 3000 億美元的中國商品加徵關稅。

白宮代理預算局長尋求延後對中國電信大廠華為進行限制。消息傳出，晶片股 Nvidia 與 ADM 股價分別上漲 2.8% 與 4%。

5 月 5 日，川普發布推文，威脅將對自中國進口商品加徵關稅，股市因而持續下跌。道瓊連續六週週線下跌，S&P 500 於 5 月創下自 12 月以來，最大單月跌幅。但現在，美國股市已收復大部份的跌幅，道瓊距歷史高點僅 3%，S&P 500 距歷史高點僅約 2%。

週一公布的數據顯示，中國 5 月貿易盈餘達 416.5 億美元，高於預期。

法國財長勒梅爾於週末說，中美貿易戰升高，將引發全球經濟危機。

貿易戰之外，投資人持續擔憂美國經濟數據疲弱。上週五，美國公布 5 月新增就業 7.5 萬人，為四個月來，第二次低於 10 萬人。分析師預估新增就業為 18 萬人。工資成長亦減緩。