【富蘭克林】貨幣壓力解除 新興當地債回升

過去一段時間受美元指數攀升影響，新興市場當地貨幣債波動相對劇烈，不過隨市場對聯準會降息預期轉趨濃厚，在貨幣匯價壓力解除下，近期已有回升表現。富蘭克林華美投信指出，短線震盪無礙新興債長多格局，未來重點國家充沛正面題材將持續發酵，包括美墨達成關稅協議、巴西退休金改革進程等，現階段新興市場當地貨幣債的較高殖利率水準，使其依舊是全球低利環境中，固定收益資產投資極佳選擇之一。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示，5 月全球貿易摩擦躍居頭條，聯準會表示對貨幣政策持開放態度，美國經濟領先指標下滑更加大市場降息預期，美元指數回落減輕新興市場貨幣壓力，幫助新興當地貨幣債再拾走揚動能，度過短線波動後市場焦點可望逐步轉向中長線轉型契機，可把握回升之際增持布局。

張瑞明進一步指出，新興市場的投資優勢在於成長潛力優於成熟市場，而經濟驅動又多來自於各國內部，包括財政、貿易與社會政策等因素，例如巴西今年內通過退休金改革法案已是普遍共識，其央行採行正統經濟路線並具獨立性，企圖脫離過去失敗的國家干預政策意願；而阿根廷面對通膨問題已獲 IMF 援助，同時政府採凍漲多項民生必需品價格，而非以擴大印鈔方式應對，避免與正規財政與貨幣政策的承諾背道而馳，因此對於阿根廷資產深具信心。

富蘭克林華美投信認為，新興市場債極具成長潛力，是資產布局不可或缺一環，建議堅定持有看好標的，耐心度過波動後迎接市況復甦。現階段新興市場各國正逐漸走出獨特色彩，個別差異提供低相關性的投資風險分散，以及在市場波動中追求更多潛在收益的機會。其中堅守正確轉型道路的國家往往較能應對景氣循環，較高收益率成為新興國家當地債的投資利基，短線波動是更佳進場時點，值得留意新興國家政經改革長線向上題材。

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