鉅亨買基金週報_美墨關稅捷報 全球股市反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國宣布暫緩墨西哥加關稅，加上聯準會透露重啟降息可能，這些消息抵銷新公佈較疲弱的就業與製造業數據，激勵美股大力反彈，美股全週上漲 4.41%；

2. 歐洲央行宣布將升息延後至至少明年中，且受惠於全球股市反彈，歐洲股市也應聲齊漲，川普訪英行程中透露將與英國達成非常大的貿易協定，歐洲股市上漲 2.99%。

新興市場

1. 中美貿易衝突未有改善跡象，新公佈的財新中國製造業與服務業指數表現平平，但仍維持在榮枯線之上（各為 50.2、50.5），川普 6 日揚言再對另外 3,000 億美元中國進口商品加徵關稅，中國股市小漲 0.20%；

2. 5 月份巴西採購經理人指數，不論在製造業或服務業都進一步下探，顯示巴西經濟成長力道放緩，但阿根廷股市納入 MSCI 指數議題延燒，令拉丁美洲股市上漲 2.3%；即使在油價下跌的情形之下，遠離貿易戰戰場的俄羅斯股市依舊上漲 3.02%。

債券市場

1. 受到週末風險情緒上升的影響，投資等級債券上漲 0.14%，美國政府債券指數小幅下跌 0.06%，美國十年期政府公債殖利率仍攀升至 2.08%；

2. 風險性債券大多呈現反彈，全球高收益債券上漲 1.03%，近期降息言論更支撐新興市場債券價格，新興市場債券上漲 1.66%，當地貨幣計價新興債則上漲 0.56%。

原物料、匯率

1. 疲弱的就業數據及央行偏鴿派的言論，令上週美元貶值 1.23%，歐元反彈 1.48%；南非第一季 GDP 陷入嚴重衰退，持續供電問題可能讓第二季 GDP 持續惡化，南非幣貶 3.16%；

2. 受到近期市場動盪影響，避險情緒推升黃金價格由 1,300 至 1,340，上週上漲 2.71%。

資料來源: Bloomberg, 2019/06/10（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/06/07）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/06/10（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/06/07）

三大市場關鍵事件及分析

1. 世界銀行：全球經濟處於十字路口

世界銀行認為受到貿易紛爭、企業信心下降、投資減速等原因，全球經濟正處於關鍵時刻，並將今年預估全球經濟成長率由 2.9% 降至 2.6%。

債務明顯增長

已開發國家匯率大貶頻率

開發中國家匯率大貶頻率

資料來源：World Bank，「鉅亨買基金」整理，2019/6/5。

2. 美國就業數字緊張

美國 ADP 就業數字大幅不如預期，若參考近期消費者信心指數走勢，營建業與製造業恐繼續成為拖累就業數字的原因。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/06/06。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/06/06。

3. 利差反轉加降息，不利股市

受到聯準會主席關於降息的發言激勵，美國股市大幅反彈，但回顧過往歷史，若聯準會降息前利差曾經反轉，美國股市表現將落後於美國公債。

降息不一定有利股市

利差 反轉與否 美國股票 美國公債 美國 投資級債券 新興市場 債券 美國高收益債券 降息 前 3 個月 無 -0.1% 5.1% 4.2% -7.6% 0.4% 有 -1.4% 4.3% 4.0% 6.5% 2.4% 降息 後 6 個月 無 21.3% 2.8% 4.3% 20.1% 5.8% 有 -11.6% 6.1% 3.7% -0.3% -2.7% 降息 後 12 個月 無 22.1% 1.5% 2.3% 26.0% 6.4% 有 -19.5% 7.7% 0.7% -2.8% -6.6%

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，1991-2019。

本週關鍵數據行事曆

日期 國家 事件／數據公佈 資料時間 市場預估值 前次公佈值 6 月 11 日 美國 NFIB 中小型企業樂觀指數 May -- 103.5 6 月 13 日 美國 進口物價指數 (年比) May -- -0.2% 6 月 14 日 美國 先期零售銷售 (月比) May 0.6% -0.2% 6 月 14 日 美國 密西根大學市場氣氛 Jun P -- 100 6 月 11 日 歐洲 Sentix 投資者信心 Jun -- 5.3 6 月 13 日 歐洲 工業生產 WDA(年比) Apr -- -0.6% 6 月 10 日 日本 經濟景氣觀測調查展望 (經季調) May -- 48.4 6 月 11 日 日本 工具機訂單 (年比) May P -- -33.4% 6 月 10 日 中國 出口 (年比) May -3.8% -2.7% 6 月 14 日 中國 工業生產 (年比) May 5.5% 5.4% 6 月 14 日 中國 零售銷售 (年比) May 8.2% 7.2% 6 月 14 日 中國 房地產投資 (年至今)(年比) May -- 11.9% 6 月 12 日 印度 工業生產 (年比) Apr -- -0.1% 6 月 12 日 印度 進口 (年比) May -- 4.5% 6 月 14 日 印度 躉售物價 (年比) May -- 3.1% 6 月 14 日 俄羅斯 主要利率 6 月 14 日 7.5% 7.75% 6 月 12 日 巴西 零售銷售 (年比) Apr -- -4.5% 6 月 13 日 巴西 經濟活動 (年比) Apr -- -2.5%

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/6/7。

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