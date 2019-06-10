降息捷報+貿易戰隱憂 新興市場搖擺不定

據彭博社報導，新興市場貨幣漲幅受到兩股對峙的拉力，一是聯準會降息緊跟而來，讓市場引頸期盼的美元貶值，二來是美國總統川普無止盡的貿易戰，仍讓新興市場貨幣指數搖擺不定。

上週美國宣布暫緩墨西哥加徵關稅，讓全球經濟暫時有些好消息，但儘管經濟成長漸趨穩定，但日益加深的貿易戰隱憂，引發股市前景不樂觀。

中美貿易衝突未改善，週一 (10 日) 中國公布的進出口數據，今年一到五月，年減 1.6%，仍有市場不穩定的前兆，若上週美元不下跌，川普無法預測的推文，恐怕不會影響到新興資產。

富達投信資金經理 Paul Greer 表示：「考慮到過去降息時的表現，我們普遍認為，新興市場債券仍然會是最適合的資產」，他舉例自己的新興市場債務基金，在第一季度風險降低後，今年的表現優於同行 97%。

新興市場的貨幣指數，五月份的跌勢已使得今年前四個月的漲幅全部歸零，Greer 預估新興市場貨幣，將在過去慘烈的三到四個月之後重新回漲。

(圖片: Bloomberg)

全球央行降息

貿易戰衝擊各國經濟，各國央行紛紛祭出降息決策，在澳洲、紐西蘭、印度相繼宣布降息後，俄羅斯央行長官 Elvira Nabiullina 表示，將在本周週五，決議自去年來的首次降息。

而據彭博社報導，土耳其央行將於週三 (12 日) 調整利率，一反所有分析師預期的維持利率，即便上月通膨率跌至 19% 以下，儘管里拉對美元近期上漲，但放寬貨幣的決策，恐怕為時過早。

據了解，墨西哥披索以及秘魯新索爾可能會是貿易戰衝擊下，表現抗跌的貨幣。

不過受到貿易戰壓制銅價，抑制出口前景。祕魯央行恐怕會在週四 (13 日) 將基準貸款利率，維持在九年來最低點，這將是會議連續第 15 次這樣決定。

在墨西哥，由於第一季度 GDP 較前三個月萎縮，經濟進一步緊張，週二將密切關注 4 月工業生產數據。