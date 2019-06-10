分析師：價值股估值為30年最低 受結構性因素影響

對價值型投資人來說，買進「便宜」的股票，等待上漲時機，應該是穩賺不賠的買賣。但這種策略，卻難以在現今的市場上獲利。

摩根大通首席美國股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 在近日給客戶的報告中指出，價值股目前正以有史以來最大的折價交易，出現過去 30 年來最大的折扣。

價值型投資正是「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 最倡導的交易方式，藉由對企業價值的基本面分析，找出價格過低的股票，並從中獲利。

近年來買「便宜」股票難以獲利

但自從金融危機以來，採用這種策略卻可能帶來虧損。主導市場的是 Netflix(NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等快速增長的「成長股」，這些股票的估值偏高，但股價卻還是不停上漲。

過去 10 年來，成長股表現一直甩開價值股，致使標普 500 指數中最便宜的投資組合，其本益比中值較整體平均低 7 倍。Lakos-Bujas 指出，若以股價淨值比 (price-to-book ratio) 計算，即公司市值與淨值的比率，最便宜與最昂貴投資組合也相差了 9 倍之多。

價值股與市場的市淨值差別 (圖表取自 Market Watch)

當巴菲特的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 也開始買亞馬遜，就足以說明問題的嚴重性。

Lakos-Bujas 表示，本週價值股有所反彈，但恐怕情況只是短暫的，主因是當前的結構性因素並不利於價值股，例如顛覆性技術的興起、被動指數投資的興起、全球增長疲弱，以及容易取得的廉價資本等。

價值是一種投資哲學而非指標計算

Lakos-Bujas 認為，要價值股重回漲勢，除非幾種情況出現：如促進競爭的法規改善、主動基金資產穩定性提高、政策不確定性減少，又或者出現全面經濟衰退或加速成長，造成成長性股票的重新定價。

不過專欄作家 Vitally Katsenelson 認為，若以此認為「價值型」股票已死，未免過於武斷。一方面因為利用本益比來區分「價值」或「成長」，過於隨意及粗暴；另一方面，「價值股」的定義常被誤解，它不該是簡單地計算，而是一種投資哲學。

Katsenelson 表示，有些事不會一直持續下去，例如低利率，或者亞馬遜與 Netflix 這類 FANG 股票的飆高，成長股最終難以達成最樂觀的預期，到時候就會因回到現實而下挫。