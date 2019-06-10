大跌前哨？快樂市場不會一日大漲 唯有憂心忡忡的市場才會

股市很久沒有這麼可怕的大幅漲勢。

乍看之下，好像沒有什麼害怕的理由。上一週，道指上漲了 1168.90 點或 4.7% 到 25983.94 點、 S&P 500 指數升幅 4.4% 到 2873.34 點、納斯達克綜合指數漲幅 3.9% 到 7742.10 點，這是三大指數自 2018 年 11 月以來表現最棒的一週。

這波漲勢可能歸功於貿易相關的大新聞，即美國 6 月 10 日可能不會對墨西哥加徵關稅，還有市場預期 Fed 將降息，就算這種預期的基礎建立在令人失望的經濟數據上 (例如上週五公布的非農就業報告)。

但 DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 在上週二 S&P 500 大漲 2.1% 之後指出，「快樂的市場不會一天內大漲 2%，只有充滿憂慮的市場才會這樣。」

這顯然是去年 11 月的寫照，而那之後市場就面臨了很糟糕的 12 月，但現在要立即重演 12 月那種大跌幅也很難，因為近期漲勢還沒有吸引那麼多的買盤進入。

從最基本的層面來看，市場是一個數學問題：S&P 500 的水準是 S&P 500 企業獲利預期的倍數，根據 FactSet，目前 S&P 500 今年預計每股收益 168.01 美元，較 2018 年增加 3.1%，而 2020 年的共識預期為每股 186.52 美元，若用 2020 年的預估收益來除以 S&P 500 最近收盤價，就會獲得本益比 15.4。

然而，這貿易戰靠得可不是這些數據。花旗分析師 Tobias Levkovich 今年 5 月底報告指出其 2020 年收益目標定為 178.50 美元，意味著 S&P 500 的本益比要提高，不然該指數就要下降，Levkovich 也承認自己的數據可能會錯，且稱「要衡量全面爆發的貿易戰潛在影響，這是極其困難的事。」

即使要看準 2019 年也不容易，DataTrek 分析師 Colas 預期，第二季收益下降 2.3%，第三季基本上持平，接著第四季上升 7%，但這樣的預期可能有很多問號。

Fed 今年 1 月起邁向寬鬆一些的貨幣政策，這給股市一些支撐，但這些轉變要花費約莫 6 個月的時間才能讓系統運作，所以到第三季之前，我們還不能確定狀況。「我們第三季的時候才會開始察覺寬鬆政策究竟有沒有發揮成效，也才會知道這些政策是否足以抵銷貿易戰的負面衝擊。」Leuthold Group 的 Jim Paulsen 說。

毫無疑問，從現在到第三季前，一定會有更令人恐懼的時刻。