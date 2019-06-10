微軟新一代XBOX硬體規格曝光、2020年上市！

微軟 (MSFT-US) 在美國當地時間 6 月 9 日 (週日) 時，於洛杉磯的 2019 E3 展前簡報會上，公布了開發代號「Project Scarlett」的新一代 Xbox 遊戲主機相關訊息。

(圖片：Investing.com)

微軟在當天會中，不僅透露了全新款 Xbox 主機的硬體細節，也表示新的遊戲主機在 2020 年底時，將會與「Halo 最後一戰」系列的新遊戲一起上市。

微軟在會中透露，新一代 Xbox 主機將與 AMD(AMD-US) 合作，機上採用 AMD 所供應的 Zen 2 架構客製版 CPU。所搭載的 Navi GPU 採 RDNA 架構，使用 GDDR6 規格顯示記憶體，性能為目前 Xbox One X 的 4 倍。最高可輸出 8K/120fps 的超高畫質圖像，並支援硬體加速光線追蹤技術，以及可變更新率遊戲畫面。

除此之外，微軟還表示在「Project Scarlett」遊戲主機上頭，將使用全新打造的高速 SSD 固態硬碟，並將應用於虛擬記憶體 (Virtual RAM)。效能較現行主機提高 40 倍，可大幅減少遊戲資料的讀取時間。

另外在其它方面，透過微軟在 2019 年 10 月開始提供的兩種雲端方式「Project xCloud」及「主機串流」(console streaming)，玩家可將 Xbox One 主機變成免費的個人雲端伺服器，讓玩家們在任何地方遊玩遊戲。而在日前，微軟也證實 Project xCloud 將支援所有 Xbox One 遊戲 (超過 3500 款)。

Google(GOOGL-US) 則是搶先在上週，表示其全新雲端遊戲服務平台「Stadia」，將於今年 11 月時正式推出上線。將採訂閱、零售並行的方式，分為「Base」與「Pro」兩種服務模式。

Base 的玩家雖可免費使用 Stadia 雲端服務，但遊戲需個別計費，且影音體驗限制在 1080p/60fps 與立體聲。而 Pro 的玩家們，則可享有數款免費遊戲，並於部分遊戲提供折扣，影音體驗提升至 4K/60fps 與 5.1 環繞音場。Pro 在美國的訂閱費用為，月費 9.99 美元。

支援的平台包括連接至顯示器的 Chromecast Ultra 裝置、PC 的 Chrome 瀏覽器、Pixel 3 及 Pixel 3a 智慧型手機。而其它平台與它款 Android 手機的支援方面，Google 表示將持續進行開發。