等不及！Google將在E3前公布STADIA細節

Google(GOOGL-US)在 2019 年 3 月 19 日，發表了以雲端服務為架構的「Stadia」遊戲平台。Google 今 (4) 日於推特表示，將於美國時間 2019 年 6 月 6 日 9 點(太平洋夏令時間，台灣時間 6 月 7 日凌晨 0 點)，在 YouTube 的「Stadia Connect」進行節目直播，公布相關細節。

(圖片：Investing.com)

Google 在 4 日的推文上表示「有些新聞無法等到 E3」(Some news can't wait for #E3)，透露出有新消息將搶在 E3 之前曝光。

(圖片：翻攝自 Twitter)

根據該則推文中的短片內容，Google 將在直播節目上，公布 Stadia 服務的推出時程、遊戲名稱陣容，以及遊戲售價等。要在 E3 於美國時間 2019 年 6 月 11 - 13 日在洛杉磯展開前，搶盡眾人的目光。

Google 於 3 月 19 日時，在 2019 GDC 遊戲開發者大會上，發表了全新串流遊戲平台「Stadia」。玩家使用該串流平台玩遊戲時，不需購買昂貴的遊戲主機或電競電腦，只需透過 Google 所提供的雲端服務，即可進行遊玩。該公司表示，這是「適合所有玩家的遊戲平台」。

在 2019 年，Stadia 將於美國、加拿大、英國，以及歐洲市場展開。只要使用 Google 的 Chrome 瀏覽器，即可在個人電腦 PC、平板、智慧型手機，以及連接 Chromecast 的電視機上進行遊玩。

例如在觀看 YouTube Live 時，只要畫面上的 Crowd Play 選項是有效的，玩家只需點擊該選項，不用下載或安裝任何程式，在數秒鐘後即可展開遊戲。

此外，若使用平台專屬的「Stadia 控制器」，在按下上頭的 Google Assist 按鈕後，不須上網搜尋即可取得攻略等相關訊息，還可輕鬆將遊戲的進行過程上傳至社群媒體。

Google 將資訊中心轉化為遊戲平台，其 GPU 性能達到 10.7Tflops，遠超過 PS4 Pro 的 4.2Tflops，還有 Xbox One X 的 6.0Tflops。聲光表現上，Stadia 支援 4K/60fps HDR 高畫質及環繞音效，超越原先 Project Stream 的 1080p/60fps。預計未來的畫質更將高達 8K/120fps，