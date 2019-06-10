粽子吃完打第2腳？別再上演開高走低！

美股在降息預期下，氣勢如虹，台股能否能在端午過後順勢打出第 2 隻腳? 護盤股匯市都得顧，重點是別再演出開高走低！尤其是電子三王，台積電、大立光與鴻海，必須儘速止跌。關鍵點位為 10407、10453 與 10495 點。

台股護盤力抗外資調節賣壓，新台幣匯率為 31.5 元關卡，而台股指數則是力挺年線，也就是 10400 點整數關卡附近，若台股今日隨國際股市開高，最好能儘速收復 10453、10495 點，甚至挺進 10500 點整數關卡之上，並收復 10520 點，短多將可重掌控盤權，第 2 腳可望成功，但若 10407 點未能挺住，需提防再往 10371 點回測，盤勢則仍由空方掌控。

本周重頭戲為 458 家上市櫃公司召開股東會，但上周台積電、大立光與國巨召開股東會後，股價表現令股民失望，因此本周股東會重頭戲登場，投資人仍須「聽其言、觀其行」，除了謹慎判斷上市櫃公司在股東會釋出的訊息，更重要的是得觀察股價走勢是否一致。

面對人民幣恐續貶的壓力，護盤在股市與匯市將面臨雙重壓力，在股市部分，仍然得抓大放小，電子三王先顧好，盤勢即可穩住一半。至於中小型股部分，投資人可留意近日公布的 5 月營收狀況，選擇營收持續成長者，獲得法人青睞機率較高。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)