和大5月營收創3個月低點 營運先蹲後跳下半年戰新高

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536-TW) 今 (10) 日公布 5 月合併營收為 4.94 億元，月減 3.03%、年減 22.17%，為 3 個月來低點，累計前 5 月合併營收 24.84 億元，年減 17.4%，和大說明，主要是因美中貿易戰高額關稅衝擊，再加上美系客戶去化庫存影響，預估下半年業績將重新挑戰高點，營運有望「先蹲後跳」。

和大指出，全球車壇掀起電動車熱潮，下半年起將陸續量產上市，由於已成為許多傳統汽車廠家跨足電動車領域的主要零件供應商之一，預料今年將是營運先蹲後跳的一年。

為更鞏固美國市場，並準備年底歐洲 B 廠訂單量產，和大已指派研發和業務團隊參訪美國客戶和歐洲 B 廠在美國生產線，直接面對客戶進行技術研討和設備移轉。

和大強調，目前手中已握有多筆來自美洲 F 客戶、歐洲 B 客戶與 J 客戶、韓國 L 客戶、大陸 S 客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，看好未來五年業績成長動能無虞。

而為因應下半年產能逐月擴大的需求，和大現有嘉義廠房已購置多組最先進熱處理滲碳爐，8 月起陸續進廠安裝，預計年底可正式投產倍增產能。

另外，因應 2020 年新接量產訂單，5 月和大已啟動嘉義大埔美精密機械園區和大三期廠房的新建建照申請和營造工程，將增設自動化 AI 智能產線，預計明年可投產出貨。