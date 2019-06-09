兩天三次稀土會議！中國將打「稀土戰」？

在美中貿易僵局堅持不下之際，中國發改委在兩天之內針對稀土產業問題連續召開三次會議。

市場分析，事實上中國發改委如此密集的動作與表態，並不常見。再加上中國官媒曾公開表示，中國有可能限制對美國的稀土出口，暗示中國政府已就稀土相關問題準備推出因應對策。

中國發改委連續召開三次稀土相關會議，與會的對象分別是產業專家、稀土企業和產地主管機關，討論議題主要涉及稀土環保、稀土產業鏈、稀土集約化和高階發展等。

業內認為，在密集會議後，稀土產業有可能出現新一波的政策規範，包含環保檢查、指標核查和戰略儲備等。

特別是環保相關問題，因稀土產業是一個高污染產業，在開採和加工過程中會導致嚴重的水土流失、破壞地表、土壤污染與酸化，甚至也會產生具有輕微核輻射的放射性物質等問題。

資料來源: 中國稀土產業協會

所以中國政府可以很輕易的利用加強環保來限制稀土生產，減少稀土出口，藉此打壓美國科技產業。

資料來源: 中國稀土產業協會

此外，中國政府也可進行大量的戰略儲備的方式，減少稀土出口供應量，來反制美國貿易制裁。目前中國國家級稀土戰略儲備達 6004 噸，離 1.55 萬噸的目標不到四成，仍有一大段距離。

美國目前所需的稀土，約 80% 依賴中國進口。美國商務部的報告中就承認，其所列出的 35 種稀土原料中，有 14 種完全依賴進口。

不過，美國政府針對中國可能打出的稀土牌，目前已展開因應計劃。彭博社報導指出，美國商務部已建議加速調查美國國內稀土礦產資源儲量，及增加相關探勘許可執照的發放。

業內表示，美國本土有不少稀土礦被封存起來，中國一旦切斷出口，稀土價格會上升。只要上漲到足以獲利，美國企業自然就會去開採，以現在技術開採和提煉都沒有任何問題，兩三個月就可以開工。

不過美國自行開採稀土的最大問題是，美國的稀土礦石往往和鈾等金屬礦伴生，所以處理成本遠高於中國。

