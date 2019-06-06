美國與非洲合作 將打破全球稀土供應關係

面對作為全球稀土供應高達三分之一的中國打出的「稀土牌」，美國有能力在全球其他地方分散風險嗎？ 最新消息是，美國五角大廈在會議上，正密切接洽非洲地區的稀土供應機會。

美國國防部昨日 (5 日) 與非洲的東南部國家：馬拉威，及其他全球稀土供應國家召開戰略會議，包括礦產勘探開發公司 Mkango Resources Ltd. (MKA) 等都與會參與。

Mkango Resources 這家英國與加拿大的公司，正在非洲的馬拉威設立加工廠開發稀土。2017 年就開始在當地開展業務，並與德國的重工業公司 ThyssenKrupp AG 簽署承購合約。不過公司距離大量產出可能還需要幾年的時間。

另外一間 Rainbow Rare Earths 公司，在非洲的東部國家：蒲隆地，擁有一處稀土專案，也參與了這場會議，同時引薦了幾個正在開發的稀土專案，並尋求融資機會。

五角大廈國防後勤會 (DLA) 的 Jason Nie 表示，美國正在尋求全球其他稀土來源，多樣化是目前重點，以分散中國禁止出口稀土給美國的風險。而非洲未來有潛力打破全球稀土的供應關係。

國防後勤會在成立後，定期與潛在可能的供應商進行談判會議，尋求關鍵礦物的供應來源多樣化。

隨著中美貿易戰擴大戰線，中國已威脅要限制向美國出口稀土。過去中國的稀土佔美國總進口量高達 80％，這是一種大量用於軍事設備，以及高科技消費電子產品的 17 種礦物，控制稀土幾乎控制了多數重要的加工產線，包括五角大廈購買的飛機與夜視鏡，都會需要稀土。

在此同時，美國本身也在自己國家尋求稀土開發。Texas Mineral Resources 公司 (TMRC.PK) 正在德州西部邊緣的一個地區，開發稀土礦業。預計這項開發成本將超過 3 億美元。此外，Rare Element Resources Ltd 公司也正在懷俄明州進行幾項開發專案。不過這些案子從開發到大量生產，可能還需等上幾年時間。