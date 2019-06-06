分析師：貿易戰最具殺傷力武器非稀土 而是「磁鐵」

中美貿易戰持續延燒，外界認為，中國作為稀土生產的大國，將利用稀土出口作為貿易戰的協商籌碼。不過有分析師認為，對中國來說，除了稀土之外，還有一項最具殺傷力的武器，就是稀土加工製品稀土磁鐵。美國有近三分之二的磁鐵供應來自中國。

稀土磁鐵是由稀土元素合金所組成的強力永久磁鐵，中國占全球產量的 90% 以上。其中，最常見的釹磁鐵 (Neodymium magnet) 被廣泛應用於各項器具上，甚至比稀土金屬本身更有價值，可應用在真空吸塵器、車輛、硬碟、及珠寶扣等。此外，稀土磁鐵也被認為是許多軍用武器中必不可少的。

近三分之二的美國稀土磁鐵進口來自中國 (圖片：AFP)

花旗集團金屬分析師 Oliver Nugent 在一份報告中表示：「如果中國以外的國家能迅速建立稀土金屬的合成製造廠，那麼中國禁止美國進口稀土的情況就可以被控制。但是，如果禁令擴展到稀土加工製品，特別是磁鐵和馬達，或禁止第三方國家轉運，將會帶來嚴重衝擊。」

報告中也表示，中國去年的磁鐵出口總額高達 17 億美元，其中，美國進口總額約 3.95 億美元中有 2.57 億美元來自中國的進口。因此，若稀土磁鐵遭受限制，恐傷害到許多下游產業，像是家用中小型電器、汽車、風力發電機等等。

除此之外，中國以外的磁鐵廠主要是在日本和德國，但是兩國的稀土也仰賴中國進口。