陸5月外匯存底升至3.101兆美元 九個月新高

今 (10 日) 中國外匯管理局公布中國 5 月份外匯存底達 3.101 兆美元，來到 9 個月新高，超出市場預期，4 月份為 3.09 兆美元。

資料來源: 中國外匯管理局

數據顯示，5 月中國在 IMF 的存底為 82.83 億美元，連續 4 個月減少，以美元衡量的特別提款權（SDR）則為 106.83 億美元，連續 3 個月下滑。

同時，5 月底中國黃金儲備達 798.25 億美元（6161 萬盎司），4 月底為 783.49 億美元（6110 萬盎司），連續 6 個月上升。

國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，5 月份，英國脫歐等不確定性因素影響下使得市場避險情緒增溫，美元指數和全球債券指數均有所上漲。而在折算匯率與資產價格變化後，中國外匯存底規模較 4 月份小幅上升。

王春英指出，今年以來，中國經濟運作平穩，且外匯市場供需平衡，跨境資金流動狀況保持穩定，使得外匯存底規模穩中有升。但未來全球政治與經濟不確定性因素仍多，國際金融市場波動性可能將擴大。

不過，中國經濟發展保持足夠韌性和巨大潛力，應對外在衝擊的能力不斷增加，中國經濟長期向上的趨勢不會改變。

中國外匯管理局雖然避談美中貿易摩擦因素，但事實上 5 月份，人民幣在美中貿易影響下，人民幣兌美元大幅走貶，在岸人民幣兌美元貶值約 2.5%，離岸人民幣兌美元則貶值近 3%。

此外，受到全球避險情緒推升下，資本湧入美債、黃金、日元等避險性資產。5 月份，美國十年期公債殖利率大幅下跌 15%，現貨黃金則站上 1300 美元 / 盎司關卡，漲幅達 1.7%。

而在中國的跨境資金流動方面，股債市場呈現兩樣情，A 股市場北向資金 5 月份淨流出人民幣 536.74 億元，單月流出金額創歷史新高。但債市則持續出現淨流入，截至 5 月底，境外機構受中國託管的債券面值總額達到人民幣 1.61 兆元，較 4 月底增加 766.49 億元，增加規模為 2019 年前 5 個月最大。

