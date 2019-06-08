分析師看好未來前景！「超越肉類」收盤狂漲近40%

在 Beyond Meat (BYND-US) 公布上市以來首度發表的亮眼第一季財報後，分析師調高其目標價，股價週五 (7 日) 飆升 39.35%，推升其股票市值達 82.8 億美元，自 5 月初上市以來累計上漲超過 500%。

瑞士信貸分析師 Robert Moskow 將目標價由 70 美元調高至 125 美元，是最接近該股收盤價 138.65 元的預測值。Beyond Meat 在 IPO 時的上市定價為每股 25 美元。

該公司預計全年營收將超過 2.1 億美元，較上年淨銷售額成長一倍多，但 Moskow 估計 2019 年的銷售額更高至 2.24 億美元。

他在報告中寫道：「在 Beyond Meat IPO 期間，其股價的強勢表現讓連鎖餐飲店對該公司的興趣明顯大增。」

Beyond Meat 主管在電話會議上告訴分析師，該公司的財報預測只涵蓋對餐館的分銷試行後的估測。

J.P. Morgan 分析師 Ken Goldman 估計，目前正在測試使用 Beyond Sausage 製作早餐三明治的 Tim Hortons，今年可以增加近 2300 萬美元的營收。他將目標價從 97 美元調高至 120 美元。

他指出，「重要的是，在討論展望時，CEO Ethan Brown 說，『我們非常保守』，並且讓投資人了解，除非經過測試階段，沒有任何食品服務客戶會被納入展望。」

高盛分析師 Adam Samuelson 將其目標價從 67 美元調高至 76 美元。Jefferies 分析師 Kevin Grundy 則將其目標價從 85 美元調高至每股 105 美元。

Beyond Meat 第 1 季營收 4020 萬美元，較去年同期增加 215%，形式推算每股淨損 14 美分。

由於競爭對手 Impossible Foods 的植物性漢堡供應不足，Beyond Meat 表示，它有能力承擔連鎖餐廳的需求。

CEO Ethan Brown 在財報電話會議中表示，「看不出有任何重大障礙，我也不認為在提供速食餐廳需求時，無論是適切的時間和規模，會有任何生產障礙。」

在許多速食競爭對手已經開始提供素食產品後，麥當勞 (MCD-US) 一直受到消費者的壓力。但要在菜單上增加以植物為基礎的肉類替代品，將涉及尋找能夠滿足其約 14000 家美國分店需求的供應商。

漢堡王在測試市場需求後，在全美 7200 家分店推出一款使用 Impossible Foods 的植物漢堡製作的華堡。然而，儘管在生產工廠增加員工並強化輪班生產，Impossible 始終未能趕上飆升的需求。