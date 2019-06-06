重申近期公布「不可靠實體清單」細節 中國商務部：不針對任何具體領域

中國商務部發言人高峰今 (6) 日重申，近期將公布「不可靠實體清單」具體細節，他並透露，作為一項規範性的制度設計，該清單「不針對任何具體領域，也不針對任何一家具體企業、組織或者個人。」

美中貿易爭端愈演愈烈，兩國隔空互罵砲聲隆隆；美國財政部和美國貿易代表辦公室發表聲明，稱中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

高峰週四於例行記者會中指出，《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，已闡明中方立場，希望美方嚴肅對待，「把一些基礎性問題的事實和邏輯搞清楚，糾正錯誤做法。」

高峰稱，美方不斷加徵關稅，升級貿易摩擦，無益於經貿問題的解決，以「有利地位」肆意施壓，企圖逼迫中方讓步，只會適得其反，「如果美方一意孤行升級貿易摩擦，我們將採取必要反制措施。」

現場媒體數度問道，「不可靠實體清單」何時公布？高峰稱，近期就會公布具體細節，他並稱，「作為一項規範性的制度設計，(清單) 並不針對任何具體領域，也不針對任何一家具體企業、組織或者個人。」

至於美中有無可能重啟談判，高峰強調，解鈴還須繫鈴人，「未來的走勢取決於美方，我們將聽其言、觀其行。」