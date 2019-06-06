TOYOTA與SUBARU再度攜手 打造最強電動款四驅SUV

日本豐田汽車 (7203-JP) 與速霸陸 (7270-JP) 今 (6) 日表示，將攜手進行電動車 (EV) 款的 SUV 開發。預計在 2020 年代前半，將分別以兩家公司的名義來進行銷售。

(圖片：Investing.com)

(圖片：Investing.com)

在兩家公司合作研發的電動款 SUV 上，將結合豐田在電動化方面的先進技術，以及速霸陸在四輪驅動方面的強項。

過去速霸陸在跑車及油電混合動力車等方面，與豐田有相當深厚的合作關係。今後在電動車的領域上，這兩家企業也將更進一步擴展彼此的合作範圍。

未來雙方將先從中大型電動車款的底盤進行研發，再以這全新的平台為基礎，開發新款的 SUV。

而在新車的生產據點方面，則將在今後進行議論。

豐田在汽車的電動化上，具有技術方面的優勢。該公司計畫在 2020 年代前期，要推出 10 款以上的電動車。

速霸陸的四輪驅動技術全球知名，在其商品線當中，SUV 所占的比例也相當之高。然而速霸陸在電動車的開發上進度落後其他車廠，在與豐田進行合作開發後，計畫在北美等市場推出電動款的 SUV。

在兩家企業的關係方面，過去 2005 年時，美國通用汽車 (GM-US) 出脫持有的速霸陸股票，而承接的豐田汽車則因而成為速霸陸的最大股東。目前，豐田的出資比例則為 16%。

雙方也在跑車的開發上進行合作，於 2012 年時，各以 BRZ(速霸陸) 與 86(豐田) 的車款名稱，在車壇上推出。另外在 2018 年時，速霸陸在豐田的協助下，推出搭載獨自油電混合動力系統「e-BOXER」的車款。在同年，也於北美市場推出搭載來自豐田技術的插電式油電混合動力車款。