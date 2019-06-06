歐洲央行按兵不動 至少維持當前利率水準至2020上半年

歐洲央行 (ECB) 今 (6) 日召開利率決策會議，維持三大基準利率不變，符合市場預期，並於聲明中指出，至少會維持當前利率水準至 2020 上半年；消息一出，歐元兌美元應聲走揚。

台北時間週四晚間 8 點 11 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.46%，至 1.1271。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

在此同時，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.36%，德國 DAX 指數上漲 0.28%，法國 CAC 指數上漲 0.36%，英國 FTSE 指數上漲 0.48%。

ECB 聲明表示，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變；至少會維持當前利率水平，至 2020 上半年，確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

ECB 聲明稱，到期債券回收的本金，將繼續投入市場，操作時間會持續至開始升息後「很長一段時間」，藉以維持良好流動性條件，以及貨幣寬鬆充裕程度。

ECB 聲明指出，對於符合條件的淨貸款超過基準利率的銀行，第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO-III) 適用的利率，將設定為比歐元區主要再融資平均利率高出 10 個基點。

歐洲央行公布利率決策會議決議。(圖：翻攝自歐洲央行官網)

今日稍早，歐盟統計局 (Eurostat) 公布了季調後歐元區首季國內生產毛額 (GDP) 終值，季增 0.4%、年增 1.2%，符合預期。

歐盟統計局新聞稿指出，第 1 季 GDP 主要受惠於家庭支出、投資，以及貿易成長；歐盟統計局資料顯示，首季家庭消費對 GDP 成長的貢獻為 0.3 個百分點，固定資本形成總額的貢獻為 0.2 個百分點，淨貿易額的貢獻為 0.1 個百分點。

歐盟統計局今日也同步公布第 1 季就業人數，季增 0.3%，年增 1.3%，表現較 2018 年第 4 季持平；就業成長最多的產業是工業、通訊服務和房地產業。