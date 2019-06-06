特斯拉5月表現驚艷華爾街 擴大電動車領先地位

經過令人失望的第一季後，觀察特斯拉銷售的一項關鍵指標在春季回彈，但特斯拉 (TSLA-US) 股價若想返回今年稍早的水準，該公司還必須維持這樣強勁的表現。

特斯拉今年迄今股價走勢

JMP 證券公司分析師 Joseph Osha 和 Hilary Cauley 表示，「比起整個第一季，4 月和 5 月註冊的 Model 3 更多。」JMP 提高了今年 Model 3 交車量預期。

JMP 也更新了對特斯拉第二季和全年的看法，因為證據顯示特斯拉第二季的銷量會自第一季大回升。

但特斯拉的股價仍接近 200 美元，遠低於今年年初 300 美元以上的價位。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 週三報告指出，與一群相較小的真正電動車對手相比，5 月份特斯拉繼續擴大領先優勢。Jonas 相當關注汽車和電對車產業，其看法 (特別是對特斯拉的看法) 受到華爾街廣泛關注。

先前他曾警告投資者，就算特斯拉股價跌了 40% 以上，也不要期待蘋果或亞馬遜等大科技公司會收購 Tesla。他在與投資者的電話會議上表示，特斯拉的狀況看起來不是成長中，反而更像是「信貸陷入困境和重組」。

儘管如此，根據 Motor Intelligence 的數據，特斯拉 5 月份的美國總銷量比去年增加了 73％。其銷售量與競爭對手 Audi、BMW、Jaguar、Chevrolet 和 Nissan 相比，銷售量提升了 39%。

摩根士丹利也指出，特斯拉 5 月美國總銷售量估計 11300 輛，是其競爭對手 EV 合併銷售量的 2.6 倍，較去年倍數 2.1 倍更高。

特斯拉今年第一季時交車量低於分析師的預期，在第一季財報法說會上，馬斯克稱這是因為物流方面的挑戰，還有一些季節性因素挫傷了特斯拉的銷售。

摩根士丹利預計，今年特斯拉今年交車量介於 36 萬至 40 萬輛，Jonas 表示這代表較去年增加了 45% 至 65%。JMP 反而稍微下修了特斯拉今年交車量的估計，自 379600 輛稍微下降至 378900 輛，並指出低價位的 Model 3 數量穩定增加的同時，價位較高的 Model S 和 Model X 數量則下降。

摩根士丹利給予特斯拉股票等權重的評級，目標價 193.60 美元。JMP 則給予符合市場表現的評級，但略調低目標價，自 369 美元下修至 347 美元。