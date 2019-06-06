三菱計畫買下龐巴迪CRJ業務、挽回MRJ頹勢

根據外電報導，日本三菱重工業 (7011-JP)，正與加拿大的飛機 ‧ 鐵路等交通設備巨擘龐巴迪 (Bombardier) 進行接觸，計畫買下龐巴迪旗下的小型噴射客機「CRJ」。

外媒提到，三菱重工業將藉由取得龐巴迪的飛機維修等服務部門，來獲得 CRJ 的客戶群，並強化子公司「三菱航空機」開發中的區域航線噴射客機「MRJ」的業務基礎。

(圖片：Investing.com)

三菱重工業在 6 月 5 日接受媒體採訪時表示，在現階段尚無已決定事實，間接證實了雙方正在進行接觸。而龐巴迪的 CRJ 業績不佳，在包含脫手該部門等選項下，該公司正檢討 CRJ 部門的去留。

而三菱重工業雖然承認正與龐巴迪進行協議，但並未透露詳細的談判內容。在消息曝光後，該公司股價則是於週三 (5 日) 大漲了近 8%。

根據最早披露這項消息的「Air Current」報導內容，雖然目前龐巴迪正與多家企業接觸當中，但是和三菱重工業的談判已有所進展。若是雙方在相關事宜上取得共識，最快在 6 月 17 日展開的巴黎航空秀 (Paris Air Show) 上，應該就會正式對外公布這項消息。

而在過去，龐巴迪曾經控告三菱航空機，指控三菱非法使用龐巴迪技術，在其 MRJ 客機的設計上有抄襲之嫌。而三菱航空機的母公司，三菱重工業也在 2019 年 1 月時反訴龐巴迪，指稱龐巴迪在 2015 年之後，就以各種的違法競爭手段，使其 MRJ 的開發進度一再延後，最終並導致交機時程數度向後延展。