BMW與捷豹路虎 將共同研發電動車零件

外電報導指出，英國車廠捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 與德國汽車大廠 BMW 今 (5) 日宣布，將一同合作，開發下一代電動汽車驅動電池(EDU)，以應付研發電動汽車所面臨的鉅額成本。

由於歐洲環境保護法規越來越嚴格，兩家汽車製造商皆面臨必須推出零碳排放汽車，以符合法規要求，在製造電動車元件、車內網路系統和自動駕駛的成本不斷升高的情況下，車商難以維持利潤。

捷豹路虎日前大砍 4500 個工作職位，省下 25 億歐元；而在公司利潤可能因歐盟罰金影響而下滑的情況下，BMW 也正盡力節省開支。

BMW 董事會成員之一 Klaus Froehlich 表示：「透過縮短開發時間，我們有機會能將產品和最先進的技術，更快地推向市場。」

兩大廠皆是在汽車產業中經驗老道的製造商，捷豹路虎開發的電動車 (Jaguar I-Pace Battery Car)，曾因其獨有的油電混合技術而得獎。

而 BMW 的公司規模更是捷豹路虎的五倍大，也是全球主要汽車大廠中，第一個推出電動車的汽車製造商，在 2013 年發布 i3 電動車款，並且擁有一系列油電複合車。

兩大廠表示，他們將共享技術，雖然目前還不清楚是哪項技術，不過他們將一同制定生產計劃，並且聯合購買電動汽車零組件以節省成本。

BMW 表示，兩家公司會在自己的生產設施中生產電動傳動系統。