鴿派ECB 會再多開資金水龍頭嗎？歐洲央行會議3大看點

在聯準會主席鮑爾暗示可能降息、澳洲央行也在周二 (4 日) 宣布降息一碼之後，市場對於今天要召開的歐洲央行會議，大多認為歐央總裁德拉吉會繼續維持鴿派立場。

分析師認為，這會繼續給歐元帶來壓力。今年以來，歐元兌美元已經貶值逾 2%，周四台北下午 6 時，歐元兌美元匯率為 1.1234 美元，小幅升值 0.13 分或 0.12%。

(圖: Bloomberg)

在為期兩天的歐洲央行會議中，市場最在意的是以下三個重點：

一、長期再融資操作 (TLTRO)

歐洲央行早在 3 月份就宣布會展開新一輪 TLTRO，但尚未公布重要細節。投資人與經濟學家希望能從計畫的重點，得知歐洲央行的刺激力道強勁程度。

法國興業銀行預期，第 3 輪 TLTRO 的條件會比 第 2 輪略為嚴格一些，但也不排除歐洲央行會覺得需要為流動性提供額外的保險，反而推出條件更寬的第 3 輪措施。道明證券則偏向認為，第 3 輪條件將比市場想像更加寬鬆。

TLTRO 措施讓銀行獲得低利長期貸款，但銀行端也必須推動放貸，以將流動性注入實體經濟。參與第 2 輪 TLTRO 的銀行潛在地可以從 -0.4% 的存款利率得到補貼，第 3 輪的條件會有多優厚，將是關注的重點。

二、景氣前瞻

野村經濟學家認為，歐洲央行對於近期經濟成長過度悲觀，但對於至 2021 年又過度樂觀。野村預估，歐洲央行對 2019 年 GDP 的預期會落在成長 1.2%，只比 3 月份預期的 1.1% 略高；對 2020 年 GDP 預期為成長 1.6%、2021 年成長 1.5%。

通膨方面，野村預估，歐洲央行對 2019 年的通膨預期將為 1.3%、2020 年為 1.5%、2021 年為 1.6%；但這些都仍遠低於目標的 2%。

三、分級利率？

3 月份時，就有傳聞歐洲央行正在研究存款利率「分級」措施，讓銀行部份資產可以不受負利率影響，但 5 月初德國央行總裁魏德曼表示，這種機制帶來的益處有限。

大部份經濟學家仍然認為，歐洲央行不太可能真的實施利率分級，因為這可能會向市場傳達錯誤訊息，讓投資人誤以為央行有意讓極低利率維持更長時間，結果讓歐洲銀行業更深陷泥淖之中。

荷蘭銀行則認為，歐央應會宣布利率維持不變，或是微幅降息 10 基點。ING 銀行也表示，雖然近期國際情勢的混亂，讓投資人猜測是否可能會再降息，但歐洲央行應該只會重申鴿派立場，或是宣布寬鬆的第 3 輪 TLTRO 條件。