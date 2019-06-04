公債殖利率跌到不行 讓歐洲央行深陷寛鬆泥淖

歐洲大陸國家的公債殖利率跌跌不休，使得殖歐洲央行將於 6 月 6 日召開的貨幣政策會議格外引人關注，儘管利率政策可能按兵不動，但在通膨不見回升下，投資人仍對寬鬆政策寄以厚望，預期歐洲央行可能就最新的定向長期再融資操作 (TLTRO) 公布更多詳情。

歐洲央行此次利率決策會議中除了公布 TLTRO 計劃的細節，同時也將更新經濟預測，外電報導，歐洲央行會議很可能採取一些行動來提振經濟，也就是公佈向銀行提供的新一輪廉價長期貸款的細節。

近幾周來，歐洲地區債券市場飆升，德國、希臘、西班牙、葡萄牙公債殖利率 (與債券價格反向連動) 均跌到歷史最低水平；歐元在 2017 年以來低點徘徊；貨幣市場交易商預期歐洲央行今年降息機率為 50％。

葡葡萄牙和西班牙 10 年期公債殖利率已跌到歷史新低。(來源：Bloomberg)

花旗銀行分析師指出，觀察歐洲央行德拉吉近期的談話，可以預期定向長期再融資操作 (TLTRO) 的利率可能不再那麼溫和；此外，歐元空頭大增反映了對歐洲央行在 2021 年第四季首度升息的預期，歐洲央行此次對利率的前瞻指引或許將進一步延長升息時間點，但對歐元走勢的影響可能有限。

在歐元區通膨未達標、經濟無法回溫，升息可能需延至明年的背景下，歐洲央行可能已經失去 QE 退場的最佳時機，花旗銀行固定收益策略 Jamie Searle 在報告中指出，歐洲央行需要祭出更有力的意外舉措，例如暗示不排除重新啟動寬鬆貨幣政策 (QE)。

滙豐控股表示，歐洲央行 6 月份的利率決議可能按兵不動，但可能就最新的定向長期再融資操作 (TLTRO) 公佈更多細節；由於第一季 GDP 成長率優於預期，因此預估歐洲央行可能上調 2019 年的經濟成長預期。

此外，歐元區製造業數據疲弱，尤其是德國，導致市場對於長期通膨預期的進一步降低，目前德債殖利率目前為 - 16 基點，距離 2016 年的歷史低點僅 4.4 個基點），花旗銀行預期歐洲央行此次的利率決策會議上恐怕只能採取鴿派立場，而此舉將不利於歐元兌美元的反彈。