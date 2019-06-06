歐股盤前─市場觀望歐洲央行會議 指數期貨漲跌互見

歐洲央行 (ECB) 今(6)日將召開利率決策會議，外界預期，ECB 會維持寬鬆立場；歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 2 點 29 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.12%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.15%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.20%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.07%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.17%，深證成指下跌 1.94%；南韓 Kospi 指數上漲 0.10 %，日經 225 指數微跌 0.009%；台股收跌 52.42 點，至 10409.2 點。

投資人預期，美國聯準會 (Fed) 降息的可能性攀升，昨 (5) 日美股收高，道瓊指數收漲 207.39 點(0.82%)，至 25539.57 點；標普 500 指數收漲 22.88 點(0.82%)，至 2826.15 點；那斯達克指數收漲 48.36 點(0.64%)，至 7575.48 點。

Fed 主席鮑爾日前表示，Fed 會密切關注美國和他國之間的貿易爭端，對美國經濟前景的影響，在必要情況下，將採取適當措施，以維持經濟擴張，使通膨率接近 2% 的目標。

雖然鮑爾並未言明何謂「適當措施」，但市場解讀，Fed 對貨幣政策的態度，已從保持耐心，轉為考慮降息；聖路易聯準銀總裁 James Bullard 先前亦稱，貿易戰加劇，使經濟面臨更多風險，Fed 可能很快就會需要調降政策利率。

Fed 週三公布的褐皮書顯示，4 月到 5 月中旬，美國經濟活動溫和成長，但許多企業對美中貿易戰感到擔憂。

墨西哥外交部長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 率墨國代表團赴美，昨日於白宮與副總統潘斯 (Mike Pence)、等國務卿龐培歐美國官員會談，但未能達成避免墨國被加徵關稅的協議；目前正在歐洲訪問的美國總統川普，於推特發文稱，雙方討論有進展，但仍「遠遠不夠」。

美墨雙方週四將再度會商，若還是無法取得共識，美國將從 6 月 10 日起，對墨國輸美商品加稅。

歐洲央行今日將召開利率決策會議；外界預期，ECB 將維持政策利率不變，並公布長期再融資操作 (TLTRO) 相關細節。