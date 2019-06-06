碩禾子公司處分電廠 獲利2.13億元 挹注每股盈餘約3.49元

碩禾 (3691) 代子公司禾迅綠電處分禾迅一號太陽能電廠 100% 股權，交易金額約 2.36 億元，按照 5 月 22 日帳面價值計算獲利 2.13 億元，挹注每股盈餘約 3.49 元。日本福島核災之後，補助太陽能鼓勵綠能，碩禾選擇在福島建制 17MW 太陽能電廠，有了福島電廠開發經驗，陸續在泰國、國內進行太陽能電廠布局，近兩年太陽能導電漿本業受到整體產業景氣欠佳拖累，表現平平。



去年 8 月董事會決議授權董事長處理海外電廠出售事宜，擬不低於長期股權帳面金額處分給非關係人，因此今年第一、二季均有處分電廠動作。



截至去年 6 月底為止，碩禾 100% 轉投資 Wisdom Filed Limite 持有 86% 的 Merchant Energy 長期投資價值為 6.36 億元，Merchant Energy 所持有 39.93% 之 Sunshine Solar Power 長期投資金額為 6.73 億元。



碩禾為全球前三大太陽能漿料廠，市占率約 2～3 成，將持續投資細線化、高導電 PERC 漿料研發；另外，也與杜邦公司簽屬非專屬專利授權合約，以消弭客戶端疑慮，避免日後專利訴訟。