〈分析〉東芝記憶體的危機與轉機

在美國政府的華為禁令下，華為的智慧型手機銷量受到眾人矚目。然而對於日本東芝記憶體而言，華為是該公司 NAND 快閃記憶體大戶，在記憶體使用量遠超過手機行動裝置的通訊設備上，其銷量所帶來的影響更為重大。

對於東芝記憶體來說，華為是該公司 NAND 快閃記憶體的主要客戶之一。目前雙方的生意往來雖仍持續當中，但是美國總統川普仍在全球揮舞著貿易制裁大旗。對美國而言，與智慧型手機相比，通訊設備這類重要的基礎建設，為國家安全方面所帶來的風險更令人憂心。

美中貿易戰至今仍未見休兵的跡象。(圖片：AFP)

通訊設備所使用的半導體記憶體，其搭載量較智慧型手機來的多，要尋找替代的供應商也相對困難。

有業界人士透露「在通訊設備所使用的高性能伺服器當中，NAND 快閃記憶體就占了約 7 成」。華為在這方面的敵手，只有瑞典易利信與芬蘭的諾基亞，要開拓新客戶絕非一夕之間可達成的任務。

然而在智慧型手機方面，東芝記憶體似乎有挽回公司業績的機會。美國谷歌 (GOOGL-US) 與英國安謀 (ARM) 接連中止與華為間的交易，重創華為的智慧型手機銷量。南華早報也在 6 月 1 日的報導中指稱，鴻海 (2317-TW) 已於日前停止了數條華為產線。

上述的業界人士表示，東芝記憶體打算「在華為的高階機種方面，將轉向三星電子。中階機種則將轉向中國的 OPPO 與 vivo」。將分別在中韓尋找替代的客戶，以強化在智慧型手機市場的攻勢。

東芝記憶體預計在 2019 年內 IPO 上市。並已決定從日本的三家大型銀行，獲取 1.3 兆日圓的融資，打算自蘋果 (AAPL-US)、戴爾 (DELL-US)、希捷 (STX-US)、金士頓等四家公司手上，購回該公司的優先股，以利股票上市審查。

東芝記憶體的經營狀況已出現好轉，資料中心方面的需求也逐漸回溫。東芝記憶體目前可說是萬事俱備，只欠東風。而這裡指的東風，就是等待 NAND 快閃記憶體的價格上揚。不過距離在年底前的 IPO 計畫，也只剩下半年的時間。