美勞動部證實！威州廠承諾尚未達成 郭董裁員155人 改外包墨西哥

雖然郭董尚未達成美國威州廠創造就業的目標，但美國勞工部數據顯示，富士康已將 150 個以上的美國就業機會外包給墨西哥。

富士康去年 11 月在印第安納州的一份文件中表示，Indianapolis 外的一座電腦工廠將裁員 155 人，理由是「業務和生產目標變動。」

《路透社》報導，勞工部 2 月時確認，裁員主因是該公司已將部分生產移至墨西哥。

富士康沒有立即回應置評請求。根據 Indianapolis 商業期刊去年 11 月的報導，受影響的工廠位於印第安納州 Plainfield，由一家子公司經營，其裁員行動不會影響其他富士康相關的公司。

根據企業責任報告，這 155 個職位只佔富士康全球人力的一小部分，富士康 2017 年底時全球人力 98.8 萬人。

然而，由於 2017 年曾在白宮儀式上亮相的富士康威州廠一直未能達成創造就業的目標，故富士康還外包 150 個以上的就業機會到墨西哥便引人關注。

川普曾威脅要懲罰把美國工作轉至他國的企業，現在川普正因移民糾紛，打算對墨西哥進口產品加徵關稅。

富士康威州 LCD 廠佔地 2000 萬平方英呎如果完工，將是美國史上外資最大宗的綠地投資，其雇員 13000 人。

但富士康曾表態一直在重新考慮其計畫。

威州州長 Tony Evers 今年 4 月曾表態愈重談協議，因為富士康當初承諾建設一家 100 億美元的工廠以換取近 40 億美元的州和地方補貼，另外還承諾了創造就業目標，但如今預計無法達成目標，無法享受當地最高 950 萬美元的稅收優惠。

富士康表示仍將致力於達成協議，郭台銘上個月也特地訪美並會晤川普討論威州廠項目，根據白宮新聞發言人桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders) 聲明稿，郭董當時向川普保證威州投資案沒有生變，且稱富士康會在威州進行更多投資。

白宮沒有立即回應置評請求。