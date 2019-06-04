智庫：對中、墨加徵關稅 等於讓美國減少61萬工作機會

美中關稅戰尚未告一段落，川普又在墨西哥另闢戰線，用加關稅來要求墨西哥出手幫忙阻止中美洲移民越過邊境進入美國。雖然川普總認為關稅是他談判的籌碼，但實際上，很可能是反傷美國經濟的兩面刃。

據美國智庫 Tax Foundation 的最新分析，雖然川普 2017 年的減稅政策創造的工作機會約相當於 38 萬個全職工作，但對中、墨所加徵的關稅，卻可能相當於令美國減少 61 萬個全職工作機會。

而單單是對墨西哥商品加徵 5% 關稅，就相當於減少 3.9 萬個全職工作機會。

美國已經對 2000 億美元的中國進口商品加徵 25% 關稅、而中國也對 600 億美元的美國進口商品課上了報復關稅，再加上墨西哥商品，這關稅戰爭真正的受害者，其實是美國企業和消費者。

Tax Foundation 計算，因為 25% 的關稅，相當於美國消費者為這些商品多付了 2320 億美元，而人們因為減稅而省下來的錢，大約為 2590 億美元。

對商品加徵關稅會造成物價上揚，而物價變貴對中低收入家庭所造成的衝擊，將遠甚於高收入家庭。

人們的現實生活，已經開始受到關稅影響。墨西哥速食龍頭 Chipotle (CMG-US) 已經表示他們可能會小幅漲價，因為來自墨西哥的酪梨正是他們所用的食材之一。況且美國境內 90% 的酪梨都是從墨西哥進口。

而中國關稅帶來的影響更是明顯，紐約聯儲在 5 月底表示，研究顯示對中國加徵的關稅，讓美國家庭每年平均增加 831 美元的生活成本。

驚人的是，2018 年美國剛開始對中國提高關稅時，紐約聯儲當時預估，美國家庭每年平均增加的生活成本是 419 美元，短短一年過去，這預估值就翻了一倍。