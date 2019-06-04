【華冠投顧】果然金玉其外，敗絮其內……開高走低ING！！

◆盤勢分析

焦點個股：2317 鴻海、4968 立積、8436 大江、3630 新鉅科、6552 易華電

昨天老師特別叮嚀大家（超級人工盤之股匯雙拉…… 小心…… 金玉其外，敗絮其內），大盤即將再度拉回整理…… 果然除了昨晚美股不平靜，利空持續來淬鍊：美國反壟斷監管部門調查下，使臉書、蘋果、亞馬遜、Google 等四大科技巨頭帶頭大跌，NASDAQ 跌幅達 1.61%，其他三大指數盤中翻黑；還好消息傳出在 6/4 及 6/5 的聯準會議 Fed 有降息的可能，而收斂住道瓊與費半的跌幅。台股今天也開高走低…… 這幾天雖然有【人工盤護盤】但是市場沒有像樣的跟進量…… 孤掌亦難鳴啊…… 趨勢的力量是最大的！！今天 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海、2408 南亞科、3711 日月光、2303 聯電果然打回原形，賣壓加大！！大盤開高創高走低，收盤跌 70 點，成交量再度縮為 887 億，創 3/28 來最低量。OTC 開高走低幾乎收最低…… 收盤跌 0.42%，成交量為 264 億……

強勢股有 1784 訊聯、4968 立積、3083 網龍、8105 凌巨。

弱勢股有 8436 大江、5274 信驊、6552 易華電、2399 映泰、3630 新鉅科、1590 亞德 - KY、3293 鈊象、3443 創意、3324 雙鴻……

最後祝大家明日操作順利～～

※以上內容由華冠投顧林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損