筆電銷量下滑 IDC：輕薄、電競產品帶動 ASP全年可望增加2.6%

國際數據公司 (IDC) 發表最新預測，指今年包含傳統 PC 與平板電腦市場銷售量，將較去年減少 3%，衰退趨勢將延續至 2023 年，不過今年消費者將願意購買更輕薄、新科技與電競等產品，全年產品平均售價 (ASP)，可望年增 2.6%。

IDC 公布最新預測，今年包括傳統 PC 和平板電腦在內的全球個人電腦設備，出貨量將年減 3%，達 3.92 億台，預期衰退幅度將延續至 2023 年，估 2023 年出貨量可能降至 3.67 億，年複合成長率為 - 1.6%。

儘管個人電腦市場長期下滑，但 IDC 指出，今年整體銷量下滑，但消費者願意購買更輕薄邊框、二合一外型筆電及更專業的電競筆電，有助市場平均銷售價格提高，預估今年個人電腦產品平均價格，將較去年提升 2.6%，而微軟宣布，明年將終止對 Windows 7 以前版本的更新，有助提升商用電腦市場出貨及平均售價。

觀察今年台北國際電腦展 COMPUTEX，可發現不只英特爾推出全新一代的處理器，輝達 (NVIDIA) 也推出全新 RTX 系列 GPU，各大廠都推自家新產品搶攻專業市場，包含華碩 (2357-TW) 雙螢幕筆電 ZenBook Pro Duo 系列、宏碁 (2353-TW) 主打色彩及降噪的 Acer ConceptD 創系列及微星 (2377-TW) 窄邊框螢幕 GE65 Raider 電競筆電等。

IDC 表示，近年消費者購買新設備時，因為大螢幕智慧型手機的快速普及，導致消費者選購 PC 或平板電腦的比重降低，但消費者仍願意選購更輕薄及專業度高的電競筆電上，讓各大廠商主打專業性高的筆電產品搶市，也讓市場出現銷售量下滑，但整體平均售價提高的現象。