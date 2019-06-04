美中互祭關稅箝制 瑞銀：台韓電子業可收漁翁之利

美中貿易戰蔓延，改寫相關市場供應鏈生態，瑞銀認為，美國對中國祭出關稅大刀是為降低中國進口商品，而此舉讓台灣與韓國電子業因此受惠，去年 9 月後原本由中國供應的商品，可望改由台、韓接手供應。

瑞銀財富管理全球首席經濟學家 Paul Donovan 表示，美國祭出加徵關稅手段後，降低中國電子市場在美的市占率，改由韓國、台灣接手，去年 9 月關稅生效前，美國進口商提前囤積了大量中國進口商品，但 9 月後市場流向韓國及台灣供應商。

此外，越南與墨西哥在美市占率也明顯提升，其中墨西哥輸往美國的電子產品、風力發電機與汽車零件市占率明顯提升，另外，連特殊資料處理裝置（DPU）的市占率上升；越南也在電子產品（像 modem 數據市場佔比也有所增加。

這看來十分合理。墨西哥早已是美國主要的汽車零件供應國。另外，墨西哥在特殊資料處理裝置（DPU）的市佔率上升，這也是中國佔比下降的市場。不過，在關稅戰開始前，墨西哥在這個領域的佔比已經上升，因此，與中美貿易爭端的關係似乎不大。越南也爭得部份中國失去的手袋出口市場，並且在電子產品的市場占比也有增加趨勢。

至於印尼與泰國一直被視為低成本生產基地的替代選擇，但瑞銀認為，這兩個市場目前並未自中國手中拿下太多市占率，但或許日後可能在供應鏈重新調整下，可望推升市占率成長。

