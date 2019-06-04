中菲行強打客製化貨攬專案 搭中國基礎建設商機

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (4) 日指出，順利完成從義大利米蘭到中國鄭州的北京大興國際機場建設初期「地基輸油管線專案」，未來將持續提供專業和彈性的客製化運送服務，法人指出，中國已宣布調查聯邦快遞，不排除未來將見到轉單效應，包括中菲行、台驊 (2636-TW) 等業者均可望受惠。

中菲行指出，此次獲國際領導石油與天然氣設備代理商高度信睞拿下「地基輸油管線專案」，相較於先前以管控成本考量的海運專案，為客戶在中國國定假日期間完成三個目的地的派送，並有效節省 21 天的運輸時程。

中菲行說明，「一 https://cms.prod.cnyes.cool/post/4331056 帶一路」政策使中歐班列成為客戶近年來詢問度高的熱門服務，截至去年底，中歐班列開行數量達 6300 列，安排班列運行線 57 條，中國國內開行城市達到 56 個，並連接歐洲 15 個國家 49 個城市。

中菲行執行長林天送表示，隨著一帶一路運行路線和連接城市持續擴增，中菲行積極提供客戶多元化的選擇方案，在這次專案中，以相較於海運省下 21 天的運輸時程，成功為北京新機場奠定建設基石。

中菲行去年稅後純益 2.63 億元，年增 27%，每股純益 (EPS)2.09 元，第一季稅後純益 0.74 億元，年增 61%，EPS 0.59 元，累計前 5 月合併營收 54.56 億元，年增 3.74%，維持穩健成長態勢。