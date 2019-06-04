【華冠投顧】國巨，將加快速度向上挺進！？

週一，美國聖路易士聯儲主席布拉德表示，目前美國通膨仍呈現疲弱，加上目前處於全球貿易緊張局勢之下，這對於未來經濟成長的影響不容小覷。所以美國『可能很快』就會降息，這或許可為未來經濟提供保障。這或將為股市帶來另一股上攻的助力，至少在短期之內。

本週五即將公佈的『美國 5 月季調後非農就業人口變動』前值 26.3 萬人，預期值 19.0，續鎖定。

對於中美貿易爭端，06/02 中國國務院發表白皮書表示，與美國至今仍未達成共識，是因美國在磋商時「出爾反爾」了三次所至。這導致近一年以來，全球經濟受損，全都應該怪罪於不講誠信的美國。我們希望是透過對話來解決問題，而不是用加徵關稅來施壓對方。為了中國、美國與全世界人民的利益，我們會理性的看待這事，我們中國不願打，但也不怕打，在必要時當然我們也不得不打。由此可看出在這場貿易戰中，中方堅決不退讓的強硬立場。

若美國向中國全面性課稅，台商生產的高端產品，可能會轉回台灣生產；而台灣輸往美國的進口量亦可能出現大幅的成長，這將增加工作機會與投資金額。對台灣來說反倒有『漁翁得利』之機，因此中美的貿易爭端，對台灣來說不見得完全是利空。

我們關注的焦點，仍是放在這事件對於股市的影響到底有多大？依據 05/30 之述『加權指數，後市可留意上方 10490-10556 之反壓關卡是否站的上？站上該關卡，則有翻多之機。』目前，最高來到 10515，已進入所預期之區間。後市仍依此關卡，為判斷依據。

我們持續關注的 2327 國巨，目前，仍維持在彈升格局之中。依據型態，後市出現大彈升之機率仍高，見下圖。

另外，2317 鴻海，如 06/03 之述，目前回測至支撐區，後市持續彈升機率仍高，見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 05/31 之述

下圖為今日之最新變動與後市推演。

2317 鴻海：

下圖為 06/03 之述

下圖為今日之最新變動與後市推演。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師