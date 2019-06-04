【日盛投顧】量縮整理測年線 月線壓力待突破

◆盤勢分析

1. 週二台股開平低震盪，受國際訊息利空不斷，以及製造業採購經理人指數跌至榮枯線（50）之下，內外夾擊，影響台股表現壓抑，最終指數下跌 70.95 點，跌幅 0.68%，收在 10,429.12 點，成交金額為 890.32 億元。三大法人合計賣超 70.72 億元：外資賣超 58.45 億元、投信買超 0.68 億元、自營商賣超 12.94 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，呈現同步走勢，本週端午佳節，預計將持續量縮。

（2）、均線：回測年線、10 日均線尚未失守，月線壓力待突破。

（3）、技術指標：KD 黃金交叉開口收斂，6 日 RSI 值（49）低於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.42%，收在 132.13 點，相較加權指數抗跌。惟價跌量增呈現背離走勢，目前仍觀察 10 日均線支撐不宜失守，KD 黃金交叉開口收斂，6 日 RSI 值（44）低於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：電子成交比重能否回至七成，10 日均線、年線支撐不宜失守，台股選股方向可留意 PCB、IC 設計、安控、食品、風電、水泥、跌深電子等。

電子零星反彈 人氣尚未回籠

1.IC 設計：近期電子股利空不斷，不過 IC 設計族群個股輪流上攻，如 4968 立積受惠於藍芽耳機商機，股價創近期波段新高。相關藍芽耳機 IC 個股 3227 原相、2379 瑞昱、2454 聯發科等皆可留意。

2.PCB：股價近期大幅修正，整理過後重新點火拉抬，6213 聯茂受惠未來 5G 商轉，股價連二紅。3044 健鼎客戶布局分散，營運穩健，股價重返百元大關。相關個股如 2316 楠梓電、3037 欣興、8046 南電、8155 博智等股價相對強勢。

3. 跌深電子：8105 凌巨本季挑戰虧轉盈，股價攻上漲停。2337 旺宏受外資青睞調高評等，股價一度挑戰季線。其他如 3450 聯鈞、4960 誠美材、3645 達邁等個股先前跌幅逾 2 成，今日股價強勢反彈。

4. 風電：政策題材加持，3708 上緯投控、9958 世紀鋼股價漲逾 2%，相關個股如 1519 華城、1609 大亞、2013 中鋼構等股價力守平盤。

5. 食品：時序進入銷售旺季，端午佳節將近，相關個股如 1210 大成、1215 卜蜂、1216 統一、1229 聯華等營運可望受惠，股價逆勢抗跌。