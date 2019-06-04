【華冠投顧】台股量縮下跌-70點!準備進場下一波好股!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、4994 傳奇、3535 晶彩科、1476 儒鴻

台股盤勢分析:

退步原來是向前

成也『台積電』、敗也『台積電』。台北股市早盤小跌 - 0.56 點開出，雖然一度上漲 + 18 點，可惜在台積電賣盤壓抑下，指數震盪走低，終場下跌 - 70 點作收，收在 10429 點，成交量 889 億。

今天在外資重啟賣盤下，指數衝高拉回，10500 點『得而復失』。對於今天台股的表現… 武傑認為什麼都沒有變，只是投資人的心在變。從盤中的籌碼結構來看，今天的賣壓並沒有特別放大，只能說『買盤縮手』；因此，我們視為黑手對月線的尊重，所以呈現一個持續壓縮的情況。再者，美國以外的股市氣氛已經改變，所以美股本身的重挫，反而有利『貿易戰』的進程；我們樂觀看待台股後勢發展… 而今天的台股『退步原來是向前』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8105 凌巨、5904 寶雅、4968 立積、1784 訊聯、3450 聯鈞、6213 聯茂… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

8436 大江、2371 大同、6552 易華電、3630 新鉅科、1590 亞德 KY、6150 撼訊… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。