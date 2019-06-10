40歲後每年自肥3公斤！教授親傳：瘦16公斤的抗胖秘訣

文／早安健康編輯部

歲月真的是把殺豬刀？隨著年紀增長，我們長了智慧也順便長了肥肉。臺北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻教授說：「年紀越大越難瘦，因為就算你生活型態都沒有改變，但基礎代謝率每 10 年就會降低 2-5％。我們認真的算過，等於一天會多出 60-70 大卡。」

意思是，你明明吃的東西沒變、生活作息也一樣，但每年胖個快 3 公斤卻很正常。真的是連呼吸都會胖！沒有人可以拒收這個「年齡送的禮物」，如果不想發福，就要改變現有的生活模式。

每年自肥 3 公斤怎麼來的：

每 10 年降低 2-5% 的基礎代謝率，等於 1 天會差到 60 到 70 卡。換算下來一年下來會胖 2.8 公斤！

除了基礎代謝率會隨著年齡增加而變差，如果你現在被肥胖問題困擾？記得先找原因。謝教授說，有些人不喝含糖飲但還是胖，那就不是減糖的問題。所以你是怎麼胖的？把自己平日的飲食記錄下來，那些都是你可以瘦身的破案關鍵。

不復胖的重點

謝教授身高 174 公分，7~8 年前也曾經胖到體型超標的 86 公斤，血壓跟三酸甘油酯也飆高。靠自身專業瘦了 16 公斤! 現在的他體重仍保持標準的 70 公斤，他是怎麼做到的？

1. 檢視生活習慣：每天一杯含糖飲，那就從這開始減。常常高脂飲食？改變食材料理方式才會瘦

2. 謝教授的飲食大原則：攝取規律且多樣均衡的食物，減少攝入精製化的食品

3. 絕不碰的地雷：高添加糖飲料及食品、油炸物

4. 運動：連吸空氣都會胖是玩笑，但老化會讓基礎代謝率變差是事實，所以一定要搭配運動

「不喝含糖飲料，其它就是正常吃，加上運動。」謝教授說瘦身並不難，但要不復胖比較難。如果不能正常飲食，意志力很容易被自己打敗。所以瘦身後還是要瞭解食物的營養與挑好的食物，才能持續且不復胖。

來源：《早安健康》 2019 年 6 月

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