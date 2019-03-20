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〈2019 GDC〉顛覆遊戲產業！谷歌發表串流遊戲平台Stadia

圖：AFP
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谷歌 (GOOGL-US) 週二 (19 日) 宣布新串流服務 Stadia，將顛覆向來由 Sony 和微軟 (MSFT-US) 主宰的 1400 億美元遊戲產業，因為 Stadia 利用谷歌雲端，可讓玩家玩高階遊戲卻又不必購買昂貴的主機或電腦，谷歌稱這是「適合所有人的遊戲平台。」

根據谷歌的解釋，玩家在 YouTube 上觀看遊戲影片時，可點擊「現在就玩」的按鈕，畫面就會直接跳到遊戲本身，最快只要花 5 秒的時間，不似目前玩家還要購買實體遊戲片，或者花費數小時下載遊戲，或者玩家還需要一些特殊硬體才能玩遊戲。

谷歌稱 Stadia 將於今年在美國、加拿大、英國和「大部分的歐洲」推出，但沒有公布售價資訊。

根據谷歌說法，Stadia 可在「任何螢幕種類上」運作，但最初發行時將會在桌上型電腦、筆電、電視、平板電腦和手機上運作，完全沒有外殼。

「有了 Stadia，數據中心就是你的平台。」谷歌表示，玩家可以在一個平台上啟動 Stadia，接著在其他設備上取得先前在另一個設備留下的遊戲，換句話說，玩家可以在家使用桌上電腦玩遊戲，臨時要出門也能帶著手機接續剛剛的遊戲內容。

玩家可以使用鍵盤和滑鼠玩遊戲，也可購買谷歌日後將販售的 Stadia 專用控制器，上頭有一個擷取按鈕，玩家按下後能直接將遊戲分享至 Youtube 供大眾觀看，另外還有一個「谷歌助理」按鈕，可以取得麥克風，用來向遊戲中的功能發話，可留給開發商建構遊戲語音功能。

Stadia 專用控制器 (圖：AFP）
Stadia 專用控制器 (圖：AFP）

谷歌稱它將以 HDR、60fps 速度支援 4K 遊戲，未來可支援到 8K 解析度的遊戲。目前多數人沒有 8K TV，微軟和 Sony 近期的遊戲主機也才剛剛開始支援 4K HDR 遊戲。

Stadia 採用 AMD 繪圖晶片

谷歌採用 AMD 繪圖晶片以協助 Stadia 上傳雲端的功能，激勵 AMD (AMD-US) 股價大漲 11.8% 至 26 美元，市值大增 27 億美元達 261 億美元。過去一年 AMD 股價上漲 127.5%，但距離去年 9 月觸及的高點仍下降 33 美元

先前摩根士丹利猜測 AMD 將打敗 Nvidia(NVDA-US)，取得與谷歌合作機會時，AMD 股價便已上漲 5%，在谷歌於大會上證實雙方合作時，AMD 股價更是扶搖直上。

Stadia 急需遊戲開發商助拳

谷歌需要遊戲工作室為 Stadia 打造遊戲，目前 d Software 已經為 Stadia 打造一款遊戲「Doom Eternal」，並在台上進行了演示。另一位開發商 Tequila Studios 在台上展示了​​其遊戲「Rime」，谷歌稱目前有 100 家以上的工作室已擁有開發硬體。

目前搭配 Stadia 系統的主要遊戲不多，谷歌最大的挑戰將是說服開發商將更多熱門鉅作帶入這個平台，谷歌自己也打造遊戲工作室「 Stadia 遊戲和娛樂」用以開發自家新遊戲，並與其他工作室合作讓遊戲與平台相容。

同業競爭

消息人士透露，微軟也已準備推出串流影視遊戲服務「xCloud」，因為目前微軟已與開發商建立好關係，且擁有一大群已購買微軟主機的玩家基礎。

Moor Insights＆Strategy 公司總裁兼首席分析師 Patrick Moorhead 表示，「我偏向看好微軟，因為過去 30 年來藉著 Windows 和 XBox ，微軟在遊戲產業打造了強大的規模和技術。」

亞馬遜 (AMZN-US) 據傳也在打造雲端遊戲服務，最終可能可運行「New World」這一類的遊戲，該款遊戲為亞馬遜自家工作室打造，但目前只能在 PC 上運作。
 

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