〈2019 GDC〉顛覆遊戲產業！谷歌發表串流遊戲平台Stadia

谷歌 (GOOGL-US) 週二 (19 日) 宣布新串流服務 Stadia，將顛覆向來由 Sony 和微軟 (MSFT-US) 主宰的 1400 億美元遊戲產業，因為 Stadia 利用谷歌雲端，可讓玩家玩高階遊戲卻又不必購買昂貴的主機或電腦，谷歌稱這是「適合所有人的遊戲平台。」

根據谷歌的解釋，玩家在 YouTube 上觀看遊戲影片時，可點擊「現在就玩」的按鈕，畫面就會直接跳到遊戲本身，最快只要花 5 秒的時間，不似目前玩家還要購買實體遊戲片，或者花費數小時下載遊戲，或者玩家還需要一些特殊硬體才能玩遊戲。

谷歌稱 Stadia 將於今年在美國、加拿大、英國和「大部分的歐洲」推出，但沒有公布售價資訊。

根據谷歌說法，Stadia 可在「任何螢幕種類上」運作，但最初發行時將會在桌上型電腦、筆電、電視、平板電腦和手機上運作，完全沒有外殼。

「有了 Stadia，數據中心就是你的平台。」谷歌表示，玩家可以在一個平台上啟動 Stadia，接著在其他設備上取得先前在另一個設備留下的遊戲，換句話說，玩家可以在家使用桌上電腦玩遊戲，臨時要出門也能帶著手機接續剛剛的遊戲內容。

玩家可以使用鍵盤和滑鼠玩遊戲，也可購買谷歌日後將販售的 Stadia 專用控制器，上頭有一個擷取按鈕，玩家按下後能直接將遊戲分享至 Youtube 供大眾觀看，另外還有一個「谷歌助理」按鈕，可以取得麥克風，用來向遊戲中的功能發話，可留給開發商建構遊戲語音功能。

Stadia 專用控制器 (圖：AFP）

谷歌稱它將以 HDR、60fps 速度支援 4K 遊戲，未來可支援到 8K 解析度的遊戲。目前多數人沒有 8K TV，微軟和 Sony 近期的遊戲主機也才剛剛開始支援 4K HDR 遊戲。

Stadia 採用 AMD 繪圖晶片

谷歌採用 AMD 繪圖晶片以協助 Stadia 上傳雲端的功能，激勵 AMD (AMD-US) 股價大漲 11.8% 至 26 美元，市值大增 27 億美元達 261 億美元。過去一年 AMD 股價上漲 127.5%，但距離去年 9 月觸及的高點仍下降 33 美元。

先前摩根士丹利猜測 AMD 將打敗 Nvidia(NVDA-US)，取得與谷歌合作機會時，AMD 股價便已上漲 5%，在谷歌於大會上證實雙方合作時，AMD 股價更是扶搖直上。

Stadia 急需遊戲開發商助拳

谷歌需要遊戲工作室為 Stadia 打造遊戲，目前 d Software 已經為 Stadia 打造一款遊戲「Doom Eternal」，並在台上進行了演示。另一位開發商 Tequila Studios 在台上展示了​​其遊戲「Rime」，谷歌稱目前有 100 家以上的工作室已擁有開發硬體。

目前搭配 Stadia 系統的主要遊戲不多，谷歌最大的挑戰將是說服開發商將更多熱門鉅作帶入這個平台，谷歌自己也打造遊戲工作室「 Stadia 遊戲和娛樂」用以開發自家新遊戲，並與其他工作室合作讓遊戲與平台相容。

同業競爭

消息人士透露，微軟也已準備推出串流影視遊戲服務「xCloud」，因為目前微軟已與開發商建立好關係，且擁有一大群已購買微軟主機的玩家基礎。

Moor Insights＆Strategy 公司總裁兼首席分析師 Patrick Moorhead 表示，「我偏向看好微軟，因為過去 30 年來藉著 Windows 和 XBox ，微軟在遊戲產業打造了強大的規模和技術。」

亞馬遜 (AMZN-US) 據傳也在打造雲端遊戲服務，最終可能可運行「New World」這一類的遊戲，該款遊戲為亞馬遜自家工作室打造，但目前只能在 PC 上運作。

