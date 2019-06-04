重磅！Fed主席鮑爾暗示「必要時可能降息」 道瓊大漲逾300點

週二 (4 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在出席「聯準會傾聽 (Fed Listens)：貨幣政策策略、工具和溝通實踐會議」時表示，Fed 正密切關注貿易戰對美國經濟之衝擊，甚至鮑爾強調，Fed 決策官員正對「調整貨幣政策框架」持開放態度，暗示在必要時候，Fed 將可能降息。

受到鮑爾暗示 Fed 可能降息之刺激，截至週二 (4 日) 晚間 10 時許，美股道瓊指數是聞聲大漲 344.26 點，暫報 25164.04 點。

道瓊指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

本次聯準會傾聽 (Fed Listens) 大會，早被市場視為是 Fed 釋放政策前瞻指引的重要場合，鮑爾週二 (4 日) 在會上即表示，Fed 確實非常關心貿易戰的一舉一動，而 Fed 必將採取適當措施維持經濟擴張。

鮑爾在會議上說道：「我們確實無從得知貿易戰何時結束，而當前美國勞動力市場強勁，但是通膨卻是穩定維持低度增長，Fed 正嚴肅看待通膨預期可能下滑之風險。」

鮑爾強調：「市場已被利率意向點陣圖 (Dot Plot) 分散了 Fed 應對意外風險的意願，事實上在高度不確定性的時期中，點陣圖所釋放出的利率中值，最好是被視為發生機率較小的結果。」

鮑爾表示：「Fed 官員們對重新檢視貨幣政策一事，是抱持著開放態度。」

據 Fed 此前 3 月份所釋出利率意向點陣圖顯示，Fed 預估今年將不會升息，故市場解讀，週二 (4 日) 鮑爾口中所稱對重新檢視貨幣政策持開放態度一事，是暗示在必要時機中，Fed 將可能出手降息。