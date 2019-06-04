地狹人稠省成本 日本擬開放交通號誌系統架設5G基地台

根據外媒報導，日本政府將開放 20 萬個交通號誌系統，給日本電信業者 NTT Docomo 和其他三大行動通訊營運商，架設 5G 基地台，一來能夠節省建造 5G 基地台的成本，二來可為民眾提供更好的服務。

大約有 20 萬個交通號誌燈由地方政府管理，若該計畫完成，地方政府將能利用 5G 網路，進行自動駕駛車輛管理，和自然災害的緊急通訊。

一般情況下，日本要想達到全國 5G 覆蓋率，恐需要建立數十萬座基地台，但由於 5G 訊號較短 (28GHz 頻段)，使得基地台之間的傳遞範圍必須在幾百公尺內，因此密度也比以往 4G 基地台要高，如此一來，成本花費相當驚人。

交通信號的 5G 設備測試將於 2020 會計年度，在多個城市開始，該項目將持續到 2021 年 3 月，其目標是在 2023 財政年度結束時完成全國范圍的引進。

相關政府機構，包括通信部，國家警察廳，交通部和地方政府， 將設立一個協調該倡議的理事會。

Docomo 投資約 2.4 萬億日元於 4G 基地台 (圖片: AFP)

這四家電信業者，包括 NTT Docomo、KDDI、SoftBank Corp. 和新成員 Rakuten，計劃在截至 2024 會計年度，在這五年內總投入約 1.6 兆日元 (148 億美元)。

Docomo 在 2010 至 2018 會計年度期間，在 4G 基地站投資約 2.4 兆日元，並在此期間結束時擁有 208,500 個台站，相當於每個超過 1000 萬日元，預計 5G 基地台將會比這數字再更低。

考慮到日本的交通燈密度高於其他國家，加上國土狹小，人口稠密，日本政府認為交通號誌燈計劃是一種可以顯著加速 5G 網路傳遞的解決方案。