日10年債殖利率 一度創下近2年10個月新低

受貿易緊張情勢升溫影響，日本政府公債被大量買進，造成價格持續上揚，日本 10 年期公債殖利率今 (4) 日一度下跌至 -0.11%，創 2016 年 8 月以來新低。

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造成殖利率下跌的環境背景，是由於美中貿易摩擦問題，對全球經濟的未來展望構成了不確定因素，並且不斷向外擴散。也因此被投資人視為安全資產的政府公債，在買進的力道上持續增強，也造成殖利率應聲下跌。

加上聯準會 (Fed) 官員，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德 (James Bullard)，在週一 (3 日) 於芝加哥表示「Fed 可能很快就需要下調政策利率，以提振通膨並調整至目標水準 2%」。不僅美國方面在降息上作出暗示，日本也同樣在政策利率的調降出現了壓力。

美國總統川普在 5 月 30 日時表示，將於 6 月 10 日開始，向墨西哥所有進口商品課徵 5% 關稅，直到非法移民問題獲得妥善解決。如果墨西哥仍不理會此項要求，美國將於 7 月將稅率調升至 10%、8 月調至 15%、9 月調至 20%，並於 10 月達到永久的 25% 關稅。

市場關係人士透露「投資人在美國川普政權的通商政策，以及全球經濟放緩抱持警戒，近期內買進政府公債的態勢應該還會持續一段時日」。

另外在東京匯市方面，在日本時間 4 日上午 11 點前，美元兌日圓一度跌至 1 美元兌換 107.86 日圓水準。美元匯價表現低於 3 日海外匯市行情，也出現了 2019 年 1 月 10 日以來，近 5 個月的新低。

而 4 日的東京股市，則是下跌 0.01% 或 2.34 日圓，收在 20,408.54 日圓。