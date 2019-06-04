王者歸來！諾基亞趁勢崛起 5G訂單超過華為

退隱手機江湖的諾基亞 (Nokia) 似乎靠 5G 再度鹹魚翻身，在華為陷入禁令風暴之下，趁隙搶食 5G 大餅，諾基亞週一 (3 日) 宣告 5G 訂單已超過華為，為其翻身之戰攻下勝利里程碑。

諾基亞固定網路業務集團總裁 Federico Guillen 週一 (3 日) 表示，該公司已取得 42 筆 5G 商用合約，領先華為目前敲定的 40 筆與愛立信的 19 筆訂單。

Guillen 稱，客戶們都希望透過諾基亞提供 5G 設備，主要是為其網路敏感區域進行雙邊下單 (dual sourcing)，或是取代其現有的供應商。

Guillen 此言正呼應早前軟銀集團的舉措，軟銀旗下日本電信部門上週三 (29 日) 宣布，計劃選擇諾基亞 (Nokia Oyj) 和愛立信 (Ericsson AB) 作為 5G 供應商，並將長期供應商「華為」拒之門外。

截至目前為止，華為逐漸在全球 5G 競賽中接連遭到出局，除了驟失軟銀重要客戶外，3 月，丹麥最大電訊集團 TDC 也基於安全考量，將華為排除在外。

3 月 TDC 發布聲明稱，該公司選擇瑞典愛立信進行 5G 網路基礎設施的夥伴，將於 4 月 1 日開始進行合作，持續到 2023 年底結束。

諾基亞表示，自 3 月下旬以來，諾基亞贏得 12 個新的 5G 訂單。目前的 5G 交易中有 22 項合約是與 T-Mobile、Telia 與軟銀等指定客戶合作。