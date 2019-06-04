華為手機在日本亞馬遜重新上架

多家日本媒體報導，因日前美國政府的華為禁令，於 5 月下旬遭日本亞馬遜直營賣場下架的華為智慧型手機，已經在該賣場重新上架。

今年 5 月下旬時，日本亞馬遜針對華為新款智慧型手機「P30」的預購客戶們，寄出了電子郵件通知，表示將取消客戶的訂購單。在理由方面，日本亞馬遜於電子郵件中提到「因發現在手機作業系統等方面，可能會有問題發生」。這也是因為未來 Google(GOOGL-US) 的新軟體等，很有可能將無法在華為手機上使用的緣故。

華為消費者業務 CEO 余承東與 P30 智慧型手機。(圖片：AFP)

路透社在 5 月時報導，因受到美國政府禁令影響，Google 已停止與華為之間的交易。也使得未來在華為手機上，恐將無法使用 Chrome 瀏覽器、YouTube、Google Maps 及 Gmail 等人氣 APP。

而除了日本亞馬遜之外， 日本的三大行動電話公司 NTT DoCoMo(9437-JP)、KDDI(9433-JP) 及軟銀 (9434-JP)，也都在 5 月下旬紛紛傳出停止華為新款智慧型手機的預約，或延後上市。

另外，華為的智慧型手機，在日本中古市場的行情也出現下滑。部分店家的收購價格，還曾經一度跌至 0 日圓。也等於是拒絕收購華為的手機。

有關此次華為的新款手機，於日本亞馬遜直營賣場重新上架一事，日本亞馬遜表示「為了讓客戶們可以安心的購物，在因應方面正進行檢討」，作出了回應。

而南華早報在 6 月 1 日的報導中提到，有匿名人士透露，華為在新款智慧型手機的下單量出現減少，代工廠鴻海 (2317-TW) 也因而停止了幾條華為生產線。

更於 6 月 3 日時傳出，亨通光電 (600487-CN) 正計畫以發行股份及支付現金的方式，購買華為技術投資有限公司 (華為投資) 所持有之，華為海洋網路 (香港) 有限公司 (華為海洋) 的 51% 股權。