【群益投信】群益印度中小基金

市場趨勢分析：

受原油價格上漲，印度通膨壓力上升，5 月 CPI 年增率升至 2.92%，印度 5 月綜合 PMI 由 52.7 降至 51.7，仍持續在 50 上方，工業生產年增率則由 0.1% 降至 - 0.1%，但出口成長降至 0.6%，進口則是成長 4.5%，通膨微升，貿易赤字增加，整體經濟數據小幅下降，仍是持續成長。

BJP 所屬 NDA 下議院席次比選前及出口民調都高，且 BJP 比 2014 年贏得的席次還多，表示莫迪過去 4 年多施政獲得多數民眾滿意，將來可望進一步延續過去政策方向。5/30 莫迪新政府宣誓就職，市場對於新政府提出的刺激經濟政策、基礎建設計畫及推升農村經濟政策充滿期待，持續吸引資金流入，有利經濟及股市發展。

近期總經數據疲弱加上通膨壓力下降，市場預期印度儲備銀行有望在 6 月的貨幣政策會議決定降息，若該行如經濟學家預期調整利率，這將會是印度央行今年來第三度降息。率一碼至 5.75%，為 2010 年 7 月以來最低利率水準，若 6 月宣布降息，則為連續三次降息，上一次印度央行連續三次降息的紀錄發生在 2013 年。

5 月初受美中貿易戰再起，印度股匯市跟著修正，然之後的國會大選結果，執政黨大獲全勝，使得投資氣氛立即轉向正面，帶動股匯市大漲，指數一度突破 4 萬點關卡。6 月份因有降息預期和新修改的政府預算案通過，加上印度內資開始回頭加碼股市，預期指數應持續正向發展。

未來一個月以印度股市幾個觀察重點：

1. 6 月央行會議 (6/6 公佈; 降息機率提高至 50%)

2. 6/7 月新政府預算會議

3. 總經數據 (CPI、進出口、IIP)

4. 國際金融情勢 (美元走勢 原油價格)

基金操作策略：

基金現階段前三大產業分別為金融、資本設備、民生消費，主要加碼族群為金融、科技，減碼為生醫、耐久財消費類股。

預期莫迪連任後，將延續過去 5 年的施政方向，因此基建、水泥、金融和農村消費將有機會獲得關注。此外，流動性緊張問題亦可隨時間恢復正常，NBFC 族群有機會重拾動能。而化學類股是印度目前美中貿易戰的受惠類股，近期已持續加碼。總體而言，目前大方向以根據最新財報展望加碼高 Beta 類股，並減碼評價已高的個股

投資優勢：

1. 經濟回溫，投資更迷人：印度經濟結構改善，GDP 成長力道強勁，更添吸引力。

2. 改革期待，內外資續買超：莫迪新政府改革推展，吸引內外資買超印度。

3. 佈局印度，首選印度中小：印度在經濟增溫下，中小型股獲利動能強，佈局首選。

基金持股概況：

1. 類股配置比重（總持股比例 96.5%）

2. 前十大持股

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