【台新投信】美國REITs四利多加持 指數可望再創高 拉回即買點

近期全球金融市場受中美貿易戰變數再起的衝擊，普遍大幅修正，但 MSCI 美國 REITs 指數逆勢震盪走高，再創今年新高，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國 REITs 屬內需市場，受中美貿易影響低，且擁有利率下行、獲利上修、股利率佳及資金回流四大利多加持，後市有機會再創高點，適合當長期資產配置，建議短線遇拉回可找買點，分批布局。

李文孝指出，就利率政策而言，在通膨溫和之下，Fed 貨幣政策中性，對利率衝擊減低，甚至若未來中美貿易戰延續，Fed 有可能以降息因應，有利 REITs 表現。在基本面上，在第一季財報公布後，63% 公司優於預期，僅 24% 不如預期，均比歷史平均佳，2019 年整體預估獲利成長由先前的 3.3% 上修至 3.6%。

李文孝表示，在資金面方面，主動基金對於美國 REITs 轉賣為買，今年累積主被動基金流入美國 REIT ETF 達 13 億億美金元，一反去年大幅流出的狀況。在股利率方面，美國 REITs 股利率達 4.0%，優於全球股市水準，較美國公債亦有 170bp 以上利差，深具吸引力。

李文孝指出，短期來講，市場信心或許會受到衝擊而下跌，不過美國 REITs 自四月就開始進入整理，預期五月仍在整理區間，下檔修正不會太大，REITs 指數在 1180 上下有所支撐。就評價面分析，目前整體 REITs 折價約７%，尚屬被低估，預期下半年有機會走揚至價平，在聯準會不升息下，今年 REITs 難再看到超過 15% 的折價。類股方面看好特定高成長產業如住宅、工業、通訊、西岸商辦。

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。